中和「港口頂級鍋物」活體海鮮新鮮看得到

2018年12月24日 07:13 中時 葉書宏

新北市中和區「港口頂級鍋物」有別於一般火鍋店以冷凍食材為主，該店主打「活體海鮮」，新鮮看得到。（葉書宏攝）

新北市中和區「港口頂級鍋物」有別於一般火鍋店以冷凍食材為主，該店主打「活體海鮮」，新鮮看得到。（葉書宏攝）

新北市中和區「港口頂級鍋物」有別於一般火鍋店以冷凍食材為主，該店主打「活體海鮮」，新鮮看得到。（葉書宏攝）

新北市中和區「港口頂級鍋物」有別於一般火鍋店以冷凍食材為主，該店主打「活體海鮮」，湯頭來自於年僅21歲店長黃勢文的巧思。（葉書宏攝）

新鮮看得到！新北市中和區「港口頂級鍋物」緊鄰南勢角捷運站，有別於一般火鍋店以冷凍食材為主，該店主打「活體海鮮」搭配特製鮮甜湯頭，不用舟車勞頓在市區就可輕鬆享受新鮮海鮮，另外，店內的美國波士頓大龍蝦更是饕客們的最愛。

湯頭來自於年僅21歲店長黃勢文的巧思，從小就喜歡美食，求學階段就讀餐飲科系，創業前半年走遍半個台灣，四處品嘗好吃的火鍋料理，研發出自己的獨門湯頭，以新鮮時蔬、雞腿、雞骨熬煮4小時而成，天天新鮮現煮，口味鮮甜回甘。

黃勢文表示，蛤蜊、鮑魚、鱸魚等都來自嘉義縣東石故鄉，讓北部民眾可以輕鬆品嘗，另外，羊肉、牛肉堅持不使用組合肉，選用澳洲、美國進口的原肉、現點現切，雞肉、梅花豬則是台灣本地生產，所有的肉品都是2天進貨1次，品質相當可靠。

黃勢文表示，相當注重衛生及服務品質，為了讓消費者可以吃到最鮮甜的海鮮，避免海鮮煮得過久變硬，服務員還會教導消費者如何控制火侯、時間，煮出好吃的海鮮。

店內火鍋相當多元，台灣頂級雞腿鍋、嚴選雞肉薄片鍋、特級台灣梅花豬肉鍋、頂級特選羊肩肉鍋、獨享頂級龍蝦鍋、美國安格斯頂級無骨牛小排鍋、美國特級頂上沙朗鍋、美國精選雪花牛肉鍋、油花特選培根牛肉鍋等，滿足消費者不同喜愛，另外還有2人、4人、10人的套餐組合。

值得一提，店內裝潢也相當用心，主打時尚、簡約風格，店內更設計出10至12人的專屬空間，方便家族、商務人士聚餐，又不會被打擾。

店名：港口頂級鍋物

地址：新北市中和區和平街29之一號

電話：02-2949-7070

營業時間：周一至周五上午11時30分至下午2時、下午5時至9時30分；周六、周日上午上午11時30分至下午9時30分

售價：特級台灣梅花豬肉鍋318元、台灣頂級雞腿鍋388元、頂級特選羊肩肉鍋388元、頂級龍蝦鍋1088元

(中時 )