給她安定感！陳宇風拍戲賺錢 房車都登記給老婆葉家妤

2018年12月23日 21:41 中時 林淑娟

恩愛明星夫妻檔陳宇風和老婆葉家妤擁有一對可愛女兒Abby和Nikki。（星之國際）

陳宇風。（星之國際）

陳宇風、陳珮騏在金山拍殺青戲照。（星之國際）

本土劇男星陳宇風是疼老婆的新好男人代表！他已一連演出三立《甘味人生》、《一家人》、《金家好媳婦》3部八點檔，加上即將接檔的《炮仔聲》，連莊4檔戲的他，日前把辛苦拍戲賺來的錢在桃園置產，2000多萬的新房直接登記在演員老婆葉家妤名下。他理所當然地表示：「這樣可以讓老婆有很大的安定感，夫妻本來就是共同擁有的，登記在她名下最好了！」

陳宇風表示，很感謝三立給他機會，最近幾檔戲都讓他飾演挺有挑戰性的角色，因拍戲辛苦、賺錢不易，他平常自己滿節省，花最多錢的就是為拍戲置裝，他喜歡把錢花在老婆和小孩身上，帶他們去吃飯、逛街，投資方面，則覺得買房子最實在。

一家人原本住在他婚前買的汐止房子，不過隨著兩個女兒Abby、 Nikki逐漸長大，他覺得需要更大的生活空間，所以幾個月前在桃園八德找到60多坪、四房符合他需求的新屋。他說除了大樓管理讓他對妻女安全很放心，當地環境寬闊，有公園、生態區，跟他小時候在國外生活環境類似，他很喜歡那個環境，只是自己拍戲往返台北要辛苦一點，開車要花更多時間，但這些他都能自我調適。

葉家妤懷孕生女後專心帶小孩，暫停演藝事業，因為夫妻兩人都很愛小孩，捨不得交給其他人帶，但他說老婆偶爾也會戲癮發作，常會跟看著電視跟他討論「如果我來演這角色，你覺得怎樣？」他平常也會努力給老婆安全感，回家會分享拍戲過程，老婆也會給他一些意見，「除了我所有的一切，例如房子車子都登記在她名下，主要是行為上一定要常常展現對她的愛，互相鼓勵誇獎，因為帶小孩真的是全世界最辛苦的工作，因為有她我才能沒有後顧之憂好好打拼！」

他在《金家好媳婦》飾演剛正不阿的律師，與作惡多端的生父伊正有許多情感糾葛戲，他這兩天正趕拍殺青戲，23日也正與伊正、陳珮騏等人前往金山拍外景。《金家》本週將播出完結篇，由《炮仔聲》接檔。

(中時 )