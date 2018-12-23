港都化身耶誕城 打卡聖地吸睛

2018年12月23日 21:37 中時 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

棧貳庫白色旋轉木馬期間限定「雪花飄」，給民眾浪漫白色耶誕氛圍。（柯宗緯翻攝）

棧貳庫打造浪漫新亮點，融入「船」元素，打造白色漂浮耶誕樹。（柯宗緯攝）

夢時代「愛Sharing」活動，今年走米蘭時尚風，吸引民眾拍照取景。（柯宗緯攝）

耶誕節到來，棧貳庫、夢時代、漢神巨蛋化身超浪漫打卡聖地，分別祭出新亮點，如純白漂浮耶誕樹、米蘭風義式場景、13米高耶誕樹屋及Hello Kitty嘉年華。 高市觀光局23日則在壽山動物園舉辦創意變裝路跑，吸引小小耶誕老人齊聚過佳節。

棧貳庫前廣場打造航運裝置藝術，以數千顆小燈泡串連起，變身為純白漂浮耶誕樹，相當吸睛。棧貳庫旋轉木馬也推出期間限定雪花飄場景，即起至25日傍晚5至7時在旋轉木馬周圍飄雪，讓遊客在港邊微風中，感受雪花落下的唯美，體驗白色聖誕節氣氛。

夢時代「愛Sharing的夢幻花園」以超過數萬顆LED燈而成，今年主題為義大利米蘭風，打造13個主題場景華麗又浮誇，成為年年必打卡聖地。像是近13米高的耶誕主樹Purple Wish、星光拱廊、魔鏡萬花筒、愛在左岸 ‧ 米蘭心願廣場等。

漢神巨蛋廣場上布置13米高的巨型聖誕樹屋，讓大家一起來看看聖誕老公公的家，並搭配Hello Kitty嘉年華展出摩天輪、旋轉木馬等設施。漢神巨蛋也響應國內偏鄉兒童助學計畫，捐贈MAISOM PROMAX壞蛋包150個義賣，募得10萬元善款全數捐贈給台灣世界展望會。

壽山動物園昨舉辦首屆「耶誕變裝迷你馬拉松」，300位小朋友發揮巧思打扮成可愛小小耶誕老人。觀光局長曾姿雯表示，12月主題動物「北非髯羊」從脖子至前腿有長而柔軟的鬃毛，像極耶誕老人，系列活動讓大小朋友更了解北非髯羊生態習性，並傳遞生態保育永續觀念。

(中時 )