假檢警連房產也騙！五旬婦陷連環局損失2000萬才驚覺

刑事局預防科提醒民眾注意假檢警詐騙集團的話術。（警方提供）

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台北市五旬陳姓婦人，日前接獲「假檢警」詐騙集團電話，被以連環話術詐騙，其中更以檢察官要調查其不動產為由，誘騙抵押典當房子，共被騙走2000萬元房產和積蓄。她痛哭報案：「我毀了！」

警方表示，陳姓婦人先是接到假冒健保局人員來電，表示其健保卡遭盜用，經查詢其重覆使用藥物及盜領健保補助費用計新台幣3萬5000元。接著自稱楊警官的詐團來電，要求婦人至超商按指示操作ATM匯出款項，直到數日後，婦人接獲他縣市警方來電，表示查獲詐欺車手，陳婦才知受騙。

孰料，隔日陳姓婦人又在家中接獲假檢察官來電，誆稱有筆詐騙款項可領回，並以「資金控管」為由，要求提供帳戶提款卡及密碼，否則將列為人頭帳戶判處重刑，須「監管帳戶」2周，並稱待結案後，資金監管款項會再以國賠方式連同利息一併返還。

才剛被騙的陳姓婦人，竟又陷入假檢警話術騙局，親自交付3張提款卡給前來取件的詐騙集團，計遭詐領19筆，新台幣156萬元。

接著，詐騙集團食髓知味，陳姓婦人又接到自稱吳主任檢察官來電，稱之前動產的案件已簽結，要換成調查陳姓婦人名下不動產，釐清是否與主嫌共謀洗錢案。

假主任檢察官指示婦人以投資名義，到當鋪將名下2處房子典當，並將典當所得新台幣1000萬元及500萬元，以臨櫃匯款方式，用美金匯至對方指定帳戶。另婦人又按指示交付黃金首飾給前來取件的詐騙男子，前後遭詐騙新台幣約2000萬元，卻苦等不到通知案件簽結，回電又無人接聽，才驚覺遭騙報警。

警政署165反詐騙諮詢專線表示，假檢警詐騙集團從詐取匯款、交付帳戶存摺及提款卡等動產，已進階將動歪腦筋到不動產上。年長者常成為詐騙目標，但近來也見7、8年級生遇上此手法詐騙。民眾若有疑慮，應立即掛斷電話，撥165專線查證，別理會偵查不公開的話術。

(中時 )

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