印尼海嘯受困國人 外交部：擦傷無大礙

印尼海嘯受困國人 外交部：擦傷無大礙
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中時
、中時電子報 、中天新聞

我駐印尼代表處救援印尼海嘯受困國人及協助傷者就醫，外交部晚間表示，經醫生評估住院國人身體狀況許可，吳女士及親友等9人將於今晚轉院至鄰近雅加達地區的醫院。

外交部指出，經我駐印尼代表處力洽，並與印尼AG關懷基金會合作，該基金會救援隊已於23日傍晚將吳女士等5位受困國人順利送抵醫院治療。我駐處及三輪基金會等僑團人員隨即趕抵醫院，與吳女士等會合，確認相關國人均屬擦傷，並無大礙，請國人放心。

外交部說，吳女士夫婿等印尼籍親屬受限於救援隊人數限制雖未同車，但已於隨後到達醫院。駐處人員並即提供手機供家屬聯繫國內親屬報平安，俟醫生評估住院國人身體狀況許可，吳女士及親友等9人將於今晚轉院至鄰近雅加達地區的醫院。

另外，外交部指出，自今清晨7時18分接獲第一通電話起，截至晚間6時30分止，駐處及外交部桃園機場辦事處共接獲70餘通急難救助電話，其中71通均與本案相關。駐處同仁除全數動員進洽印尼相關單位及台商各界外，為提供受災國人及時有效的協助，更駕車穿越受損山路及封閉濱海道路，歷時5小時餘，終於與受困國人會合提供及時協助，具體展現政府服務及照護旅外國人的用心。

外交部強調，我國願對印尼此次海嘯造成的重大災害提供協助，一旦印尼政府提出具體需求，外交部將會同國防部以最快速度進行救災任務。

(中時 )

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