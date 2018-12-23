PTT之父：如果5年前有這套系統 母親就不會驟然離世了

2018年12月23日 21:42 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

「也是12月，我的媽媽是長期洗腎患者，5年前突然發生敗血症辭世，」PTT之父杜奕瑾神傷地說，「很多人在敗血症發生前，以為只是一個小感冒，最後卻致命，她之前還是那麼的健康，沒想到卻是這麼快離開。」杜奕瑾體認敗血症是沈默的殺手，造成終身遺憾。

但，杜奕瑾今年應邀的一場演講，讓憾事促成美事。

今年8月，台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰邀請杜奕瑾以AI為題至北醫演講。演講完，陳瑞杰力邀杜奕瑾合作，3個月後，他完成AI敗血症自動預測即時警示系統，令北醫加護病房病患死亡率大幅下降20%。

1976年生的杜奕瑾被稱為「創世神」、「PTT之父」，曾任微軟人工智慧(AI)部門亞太區首席研發總監，他催生第一款AI助理微軟小娜(Cortana) 被稱為「Cortana之父」。頂著全球AI首席研發光環，去年返國創立非營利組織「台灣AI實驗室」，只為完成以AI提升台灣的軟實力雄心壯志。他的返台，振奮科技界，更獲行政官員力挺。目前已有70餘名頂尖AI高手加入團隊。

台灣AI實驗室開始行動

杜奕瑾從解決問題著手，與北醫加護病房展開合作。加護病房許多病患死於敗血症，「敗血症是感染了細菌、病毒等引起的全身性發炎反應，」北醫教學部副主任蔡龍文指出。因急重症病患本身免疫力低，病房病菌多，致許多病患最後死於敗血症。台灣有11萬人死於敗血症，美國敗血症死亡率也高達三分之一。

「北醫在一年半前自行研發TED-ICU智能重症照護系統，運用病患生命徵象、生理資訊背景資料，已提前至4小時預測病患敗血症風險，較傳統篩檢至少節省9～12小時以上，」陳瑞杰指出。「但如果用AI自動診斷敗血症，從4小時提前至即時預警，醫師就有更多時間搶救敗血症病患，」杜奕瑾認為。

如同開採石油，杜奕瑾從眾多資料中看見北醫豐富的石油。兩方資訊團隊坐在電腦前，「從輸入敗血症的症狀開始，讓AI學習，」杜奕瑾團隊說，有經驗的醫師以擷取病患生理數據開始，於是發燒、呼吸道感染、脈搏等生理數值一一被挑出，進入AI系統，「白血球、血小板等血液數值、病患器官衰竭現象數值，也要加入，」蔡龍文說，因為它們也能判斷敗血症的症狀。「將這些資料輸入後電腦，AI團隊再把相關影響參數加入演算法，找出敗血症的症狀，AI再以排除法讓醫生能加速判斷病患是否患有敗血症。」結果效果卓著，3個月內即時警示預測準確率達85％以上。「我相信再過幾個月後到達90%~95%都不是問題，」台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾堅定地說。

換句話說，運用AI系統可即時判斷加護病房的病患是否罹患敗血症。一旦確診，即可搶在細菌未擴大至全身前，即時施以抗生素治療，避免危及性命。一般找出敗血症細菌，需由血液培養、痰液、尿液等進行化驗，需要5天的時間。

北醫TED-ICU早3天找到細菌 醫師及時精準治療敗血症

「我們自行研發的這套TED-ICU智能重症照護系統，可將找出敗血症細菌種類的天數由5天縮短至2天，」陳瑞杰說，如同「導向飛彈精準治療，使得加護病房的死亡率因此大幅下降20%。」

杜奕瑾認為，台灣醫療全球屬一屬二，資訊人才全球一流，「這是強強結合，」他說，「如果5年前有這套系統，母親就不會驟然離世了。」

兩者同具艱深專業，但杜奕瑾卻能跨越資訊與醫界，通溝無礙，這是他短期締造佳蹟的原因之一。事實上，杜奕瑾對醫學界不陌生，2003年他曾在美國聯邦政府的衛生研究院(NIH）人類基因研究所，從事基因序列與癌症自動化檢測研究。同時，也曾在美成立臺灣樂團並擔任主唱。他兼具理工、醫學與文藝特質，因此總能將工程師語言，以平易近人的方式，溫和耐心地詮釋給不同領域的人。

醫療AI不在研究，而是解決臨床實務需求，幫助醫師和病患。杜奕瑾團隊鎖定AI醫療，目前已與北醫、北榮和台大醫院合作。「在未來的世界裡，當病人尚未見到醫生前，AI已經知道他的數據並分析可能的症狀，」杜奕瑾刻劃AI在台灣醫療的願景，「AI就像醫師助理模擬照顧病人，醫師是下決策，而不是做重複的事。」

北醫與杜奕瑾團隊簽下5年合作，從加護病房開始，未來北醫附設醫院每一個部門都會AI化。「在資訊界3個月就是一年，5年等於15年。」杜奕瑾說。15年足以改變台灣醫療界，杜奕瑾矢志以AI翻轉台灣醫療界。

(中時電子報)