關於印尼海嘯 目前所知的一切

2018年12月23日 22:14 中時電子報 江飛宇

印尼巽他海峽海嘯襲擊了爪哇島西部的萬丹省（Baten）與蘇門答臘南端的楠榜省（Lampung），截至週日下午，死亡人數達到222人，另有843人受傷，28人失踪，許多遇難者是觀光遊客。這場海嘯幾乎沒有預警，突發的喀拉喀托火山島(Anak Krakatau)噴發造成水下滑坡，加上異常潮汐浪湧多重影響造成。

雅加達郵報(The Jakarta Post)報導，萬丹省與楠榜省是印尼最熱門的觀光區，都是以風景優美的海灘聞名，比如萬丹省的板底蘭(Pandeglang)、楠榜省的卡利安達(Kalianda)、塞貝西島(Pulau Sebesi)都長年列為印尼十大國家級風景區。然而同為景點之一的喀拉喀托火山島正是這次海嘯的成因。

根據印尼的氣象-氣候和地球科學局（BMKG）的海嘯地震部門負責人拉瑪特(Rachmat Triyono)的說法，這場海嘯不同以往，以往的海嘯多半是地底地震造成，今次的海嘯是火山噴發造成的海底滑坡，改變海平面的高度造成。由於今次並沒有地底地震，導致海嘯預報失準，原本還誤認為是潮汐的改變。

喀拉喀托火山噴發導致的大規模水下滑坡，很可能是這場海嘯的成因。(圖/美聯社)

以下是我們對巽他海峽海嘯的了解：

1.關於喀拉喀托火山島：喀拉喀托火山是一個小型火山島，位於巽他海峽中間(巽他海峽是爪哇島和蘇門答臘島之間，東窄西寛，最窄處只有20公里，最寛處不過100公里)。它非常的新，是在1883年爆發後才從海洋中生成，因此在其名稱中有「anak」，意思是孩子。

喀拉喀托火山自6月以來經常發生小規模火山爆發。火山在2012年被提升到第二級警戒。

據印尼火山學和地質災害減災中心（PVMBG）的宣布，印尼的20座火山都出現高於平均水平的火山活動，包括錫納朋火山(Mount Sinabung)和索普坦火山(Mount Siputan)都是，已對當地政府提出旅遊警示，這些活躍的火山都在24小時觀察。

2.海嘯還是潮汐？在海嘯爆發的消息傳出後不久，網路社交媒體就有「海嘯還是潮汐」的爭論，國家減災局（BNPB）最初在網路推文中曾說「由於沒有發現地震，萬丹省的災情可能是因滿月造成的大潮」，該聲明在稍晚時進行了修訂，確認是海嘯而非潮汐。

海嘯通常是海底地震引起的潮波，這次卻沒有地震，因此造成誤判。事實上，現在所說「喀拉喀托火山爆發，導致水下滑坡引發海嘯」，仍屬推測，因為還無法觀測到火山的水下滑坡情況，而且喀拉喀托火山過去並沒有導致海嘯的先例。

但是印尼地質學家協會（IAGI）主席蘇曼達努(Sukmandaru)說，根據目前可獲得的數據，水下滑坡是這場海嘯的最佳解釋。

會造成海嘯的海岸是平緩的沙灘，要是加上U型、V型與圓弧形的海灣地形，就會使海嘯的潮高更高，很不幸的印尼巽他海峽的南北兩岸都完全具備。

(中時電子報)