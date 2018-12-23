別人封麥他封「菜」！韓國瑜最後芹菜敲頭沈玉琳笑翻

2018年12月23日 22:24 中時電子報 林郁庭

「人家封麥他封菜」 韓國瑜最後一次芹菜敲頭 (影/中天新聞YouTube)

韓國瑜再度拿芹菜敲頭，不過這可是最後一次了！韓國瑜和沈玉琳，再次合體錄製網路節目，因為臨近耶誕節，節目組就精心準備讓沈玉琳獻上滿滿一盒的耶誕禮物給韓總，第一項就是芹菜，想要重現韓總之前，拿菜敲頭的經典畫面！韓國瑜也立刻玩心大起，當場拿了芹菜就往頭上敲，說上任後不再敲了。

韓國瑜和沈玉琳合作的網路節目「謝謝琳來了」正式上線，曾是台北農產公司總經理的他接受沈玉琳的青菜隨堂考，沈玉琳拿出一把芹菜，問說「這你一定答不出來」，韓國瑜卻是輕鬆破關，回應：「台北農產賣菜這麼多年，我看到菜很高興，我可以再敲一次」，直接抓過這把芹菜往自己的頭頂上敲，還笑說「以後(指上任後)不再敲了」、笑說這次是友情贊助，特別演出。這也逗得沈玉琳回說，「這是韓總最後一次，人家封麥，他封菜！」

後來，荒謬大師沈玉琳kuso還沒結束，焦點依然集中在韓國瑜的「禿頭」上，還從聖誕禮物盒中拿出吹風機和梳子，搞笑調侃韓國瑜。沈玉琳打趣韓總最刻骨銘心的戀愛，就是女朋友跟他分手講了一句話，我把愛情留在愛情海，沒想到你卻把頭髮留在地中海！哈哈哈！」最後，韓國瑜也頒發250萬高雄觀光大使的彩帶給沈玉琳，甚至連小王世堅也來到黨部，現場是相當歡樂。

(中時電子報)