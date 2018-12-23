印度成功試射可攜帶核彈頭「烈火-4」彈道飛彈

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中時
／綜合報導

印度國防研究和發展組織（DRDO）23日發布消息 稱，印度當天成功試射一枚可攜帶核彈頭的「烈火-4」彈道飛彈。

據報導，這枚飛彈是於23日早晨在東部奧迪薩邦近岸島上的阿卜杜爾．卡拉姆試驗場進行發射的。這次試射是「烈火-4」型飛彈第七次試射，雷達和跟蹤系統對飛彈的飛行性能進行了監測，試射實現了所有任務目標，取得「完全成功」。

這枚「烈火-4」型地對地飛彈長20米，重近17噸，射程4000公里，具備攜帶核彈頭能力。該型飛彈配備了技術先進的系統，能自動校正飛行中的誤差並將飛彈引向目標。

「烈火-4」型飛彈是印度國防研究和發展組織研發的系列飛彈之一。本月10日，印度在同一試驗場成功試射一枚「烈火-5」型彈道飛彈。「烈火-5」有效射程達5000公里，可攜帶多枚核彈頭，是印度目前射程最遠、飛行速度最快的飛彈。

印度軍方目前裝備4種「烈火」系列飛彈，包括射程700公里的「烈火-1」、2000公里射程的「烈火-2」以及射程2500至3500公里的「烈火-3」和「烈火-4」飛彈。預計，射程5000公里的「烈火-5」飛彈將在試驗結束後開始服役。印度正 在研究射程達1萬公里並可以從潛艇發射的「烈火-6」飛彈。

(中時 )

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