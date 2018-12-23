女星自揭遭養父性侵9年！向媽求救 反被罵「妳勾引他」

2018年12月23日 22:50 中時電子報 施品瑜

妞妞(左二)是前女團Super7的隊長。（圖／中時資料照）

女星妞妞（許寀菁）身材火辣，是前女團Super7的隊長，團體5年前解散，妞妞近來單飛推出台語新歌，也成功轉型為活動主持人，外表看似光鮮亮麗的她，其實有一段不為人知的故事，原來她曾被養父性侵長達9年，當年鼓起勇氣向媽媽求救竟還反被罵，成為她難以忘記的陰影。

據《聯合報》報導，因為媽媽是小三的關係，妞妞從小就被笑是私生女，母親和生父分開後，便和另一個男人結婚，未料對象竟是個毒蟲，不只吸毒，還會邊放A片邊叫妞妞脫光衣服給他看，當時妞妞才國小三年級不敢反抗，也因為知道媽媽喜歡對方而不敢講，只敢向班上最要好的朋友訴苦，但朋友不相信之外，還告訴別人，引來其他同學笑她亂講話。

後來，媽媽又換了一個伴，一開始「養父」對他們很好，但在妞妞16歲、上高中時，一切全變了，某天養父喝醉進她房間性侵她，獸行長達9年，直到她25歲離家才結束此場噩夢，「我跟我媽說他性侵我，我媽說一定是我先勾引他。」

除了被性侵的陰影，妞妞還有件無法釋懷的事，她從小跟著媽媽到舞廳工作賺錢給養父花，25歲的某一天，她突然肚子痛，送醫後才發現因為太過操勞，卵巢已扭轉變黑，當時她意識不清，養父竟為了不影響她工作的心情，擅自決定簽手術同意書，「2年後我才知道當時我一邊卵巢切掉了。」

妞妞看似堅強大方，聊到這些往事仍情緒崩潰到說不出話，而母親已在幾年前肝癌過世，被問到恨她嗎？妞妞說早就不恨了，落淚坦言其實只是想要對方的一句肯定，「畢竟她是我媽。」

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(中時電子報)