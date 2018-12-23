日本自製直升機UH-X 原型機完成首次飛行

2018年12月23日 22:58 中時電子報 江飛宇

日本自製的UH-X 多用途直升機，首架原型於12月21日在宇都宮的速霸路工廠進行了首次飛行。

防衛部落格(defence-blog)報導，UH-1X實際上是基於美國貝爾直升機公司的貝爾412EPI(Bell-412EPI)直升機再做小幅度修改而成，這款「日式版本」在貝爾公司的指定編號為貝爾412EXH。

與前輩UH-1相比，UH-412的性能要提升不少，412採用2具普惠T400發動機，單具功率1800馬力，而UH-1僅有1具發動機，功率僅有1600馬力，因此 UH-412的載運量達到14人，升限與飛行距離都有所提高。陸上自衛隊已經訂購150架，其他單位也可能跟進。

12/21 RJTU

SUBARU UH-X 16：00ごろ、たくさんの社員の皆様に見守られながら

ホバリング、初フライトを行いました。おめでとうございます！！㊗️

これからですね！😆 pic.twitter.com/8KCafxi0Ba — Tng Rnt Ⅱ (@RntTng) 2018年12月21日

負責修改與後續製作的是速霸路公司(前身是富士重工)，首架原型機編號「45001」，在自家工廠完成首次升空，飛行高度不高，也沒有太多動作。

(中時電子報)