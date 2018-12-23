楊秋興被排除小內閣最後一根稻草 被爆是這事

2018年12月23日 23:12 中時電子報 黃麗蓉

輔選有功的前高雄縣長楊秋興為何未入韓國瑜小內閣，頗受關注。據韓國瑜陣營知情人士透露，韓國瑜籌組小內閣，剛開始確實一度將楊秋興列入副市長人選中，但後來雙方嫌隙日深，而楊秋興隔海秀出他傳給吳敦義的簡訊，成了最後一根稻草，讓韓國瑜決定正式將楊排除小內閣外。

據《上報》報導，韓陣營知情人士爆料說，楊秋興和韓國瑜開始產生歧異的起源，是在韓國瑜勝選隔日，他與楊秋興等人開秘密會議，討論小內閣人事，卻疑被楊秋興身旁人士將消息曝光。同天韓國瑜與鴻海董事長郭台銘熱線，由楊秋興居中牽線，事後楊又自行對外證實，高調的作風，讓韓陣營產生警覺性，認為楊似乎有搶團隊話語權及主導權的意圖，以致雙方嫌隙日深。

楊秋興、韓國瑜關係急轉直下的導火線發生在本月初，據知情人士透露，當時一位楊秋興推薦的局處首長內定人選向韓國瑜回報說，指楊秋興有意全面撤換高雄38個行政區區長。韓國瑜對這作法有很大疑慮，認為會讓人覺得是在秋後算帳，因此將楊秋興列入「觀察期」。

而楊秋興被排除小內閣外的最後一根稻草，就是韓國瑜20日公布小內閣完整名單前夕，楊秋興隔海秀出他傳給吳敦義的簡訊，指韓國瑜希望他接掌高捷公司或高雄銀行董事長，但他已婉拒。這作法如同在對韓國瑜「步步進逼」，還有隔空喊話的溝通方式，讓韓國瑜很不能接受。最後決定不再面對「情緒勒索」，正式將楊秋興排除小內閣外。

(中時電子報)