潘裕文闖出成績！淚泣向母親報喜「終於對社會有貢獻」

潘裕文昨敲冰慶祝發片告捷。（闊思音樂提供）

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潘裕文昨敲冰慶祝發片告捷。（闊思音樂提供）
潘裕文昨敲冰慶祝發片告捷。（闊思音樂提供）

潘裕文12日推出新專輯《我們都一樣》，其中收錄9首翻唱自女聲的經典，發片隔天不僅拿下iTunes華語排行榜冠軍，實體專輯也立馬追加，23日舉辦慶功簽唱會、敲冰磚，他表示日前得知發片告捷好消息時，第一時間打給媽媽，「我跟媽媽說『你兒子終於感覺好像對這社會有點貢獻了』，然後我的眼淚就默默地流了出來，我也不知道為什麼會哭」，除了和家人報喜，他還躲在家中「默默流下兩行淚」。

34歲潘裕文出道11年，坦承每次看到別的歌手敲冰慶功時就覺得好羡慕，這次專輯在12月唱片市場最熱烈的時候發行，還能拿到不錯的成績，讓他和唱片公司都非常的開心，也因此唱片公司決定完成他的心願，在台北簽唱會上演唱兩首翻唱自梁靜茹和蔡依林的〈情歌〉〈日不落〉之後敲冰慶功，包有專輯的冰磚也切合即將到來的聖誕節，堆成一棵聖誕樹，敲完冰的潘裕文直喊：「很爽很幸福。」

聊起新年希望，他直言希望趕快找到另一半，因看到好友許仁杰交女友，羨慕每天都在放閃，覺得自己要加油，「很久沒談戀愛了，最近看到朋友在臉書上放閃真的很刺眼睛耶，而且最近也有感受到一點點壓力了，尤其看到有些同儕在結婚生子後，那些看起來很平凡的照片都是無限的幸福感，真的很羡慕。所以，我接下來也要努力，努力的要在明年可以放閃給大家看」。

(中時 )

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