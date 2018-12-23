恐再也吃不到薑母鴨？中藥房每年消失200家 3爭議須解決

2018年12月23日 23:21 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

上千名中藥業者上月前往衛福部抗議，法令明訂從事中藥販賣業務需通過國家考試，但20多年來未有定案，導致中藥房快速消失。考選部建議，衛福部在決定是否舉辦國家考試前，應規畫「中藥師制度」，讓有心投入中藥從業人員在現有管道外取得法定資格。如何解決中藥管理制度爭議，將是接下來的重點。

瓷杯裡的枸杞與菊花染出清淡茶色，光聞到氣味就舒暢；抑或是天氣一變、喉嚨癢，想來碗銀耳蓮子湯潤潤喉……

這些再熟悉不過的日常養生良方，都可在巷口中藥房買到。但20多年來，中藥房以每年200家墜崖般速度消失，與尚未建立完善中藥管理制度有關。若再無取得共識，這片風景可能消失在你我生活中。

國內的中草藥市場規模有多大？你一定不相信，根據台灣經濟研究院生技中心統計，高達250億元，換算下來相當於手機市場的五分之一。根據衛福部調查，近七成民眾經常性使用中藥材；光是進口量，台灣經濟研究院統計，台灣一年進口多達3.3萬噸，平均每人每年消耗1.43公斤。

民眾最常買中藥的場所─中藥房，卻因為《藥事法》103條規範不明，引起各界爭議，其結果是，中藥房快速凋零，再拖下去，中藥房真的可能消失在我們的生活裡。

如何解決中藥房的經營資格是當務之急。目前爭議點有三：

爭議1：誰可以經營中藥房？

1974年前領執照的中藥商、1993年前列冊的中藥商，以及中醫師、藥師、藥劑生五大類，以前兩項為大宗。

然而，現在面臨的問題是，持照經營者老去，平均年齡61歲，執業時間26.4年，總家數從2008年超過1萬家，到2017年剩8000多家。有的收店，有的則是下一輩有心學習技藝傳承，但除了成為中醫師、藥師之外，沒有其他相關培訓或考試來取得經營資格，也成為中藥商走上街頭抗議的原因。

而中醫師、藥師真正投入傳統中藥房販賣中藥飲片的比例又少得可憐。衛福部統計至2014年底，中醫師駐店或兼管佔整體家數不到1％，藥師、藥劑生僅9％，無法有效挹注中藥產業。

爭議2：新的資格如何取得？

為因應新生人力，衛福部中醫藥司曾提出建立中藥材技術士的構想，除了中醫師、藥師等，還可以有其他認定資格的制度。然而，要採取勞動部的技能檢定，還是考試院的國家考試？考什麼、如何考才能兼顧工藝傳承以及藥學知識，保障產業發展與民眾用藥安全？仍有待討論。

爭議3：中藥房定位？

現行《藥事法》規定，除了中藥批發、零售、輸入、輸出，中藥販賣業務範圍還包括：「不含毒劇中藥材或依固有成方調配而成之傳統丸、散、膏、丹及煎藥。」2017年衛福部預告的修正草案中，各界對於新生人力能否調配藥方的業務未達共識。

中醫師與藥師認為，這項涉及中醫的診斷權與藥師的調劑權，藥性的專業知識、用藥適當性評估都是專業，影響民眾用藥安全，反對此業務內容。但針對是否要另有「中藥師」的訂定，兩方看法也不一。

中藥商則表示，這才是他們技藝的精髓，且能配合消費者需求製作，例如代客煎四物湯，或是依需求做成藥丸，屬過往主要業務之一，仍然希望有方式保留。

上述中藥販賣從業人員的新生方式與業務範圍的模糊，導致新制度難建立。長庚大學中醫學系兼任副教授楊榮季指出，亞洲各國的中醫藥發展各自不同，台灣也難有前例可循。但整體而言，想要提升中藥水平，仍應建立符合實務的教、考、訓、用制度給予資格認證，持續提升專業、與外界接軌，才是永久之道。

衛福部於近日表示，將在3個月內做出解釋，討論中藥管理與執業方向。唯有清楚中醫師、藥師、中藥商彼此分工，中醫藥各界共同合作，讓台灣成為合格安全的中藥基地，把千年特有的藥食文化保存下來，才是民眾之福。

別讓天冷暖身的薑母鴨，或是做月子用的補身藥膳，只存留在回憶中。中藥房經營資格爭議，不能再拖。

(中時電子報)