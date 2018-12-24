鼎唐風麻辣火鍋 新鮮原味文人氣

2018年12月24日 07:14 中時 廖志晃

鼎唐風火鍋色味兼具，還可飽覽藝術之美。（廖志晃攝）

鼎唐風入口設置石獅、原木意象，與一般火鍋店大異其趣！（廖志晃攝）

南投縣草屯鎮的「鼎唐風」麻辣火鍋，散發文人氣習，以唐代風格設計的裝潢擺飾，甚至烹煮的「鼎」，都由老闆周永龍親自操刀；大啖美食之餘，還可欣賞書法、雕塑、繪畫之美，鼎唐風饗宴讓人身心靈都滿足！

周永龍原本開裱褙行，頗具文化藝術涵養，店內經常有文人雅士雲集；921大地震後，改行經營餐飲業，他對藝術的熱愛就展現在鼎唐風。

周永龍對鼎唐風的註解是，以藝術之「鼎」呈現美食，依「唐」朝餘韻設計供視覺享受，藉此傳送幸福的「風」潮；至於烹煮火鍋的「鼎」更是獨一無二，周永龍考證古代人以陶鼎煮食物，內容物稱為「羹」，據此研發現代陶鼎，經過4次改版，最初是重達12公斤的仿商周陶鼎，如今使用仿清代銅鼎製作的陶鼎。

鼎唐風鴛鴦鍋除了唐式極品麻辣古董羹，還有酸白菜、原味、養生蔬果及素酸菜等湯頭可供選擇；周永龍嚴選新鮮無毒的海鮮、肉品，湯頭以大骨、蔬果熬製，絕不添加味素，當令蔬菜來自在地小農的菜園，有機蔬果、雞蛋也在店內展售。

店名：鼎唐風

地址：南投縣草屯鎮中興路489號

電話：（049）2321709

營業時間：上午11點到下午3點、下午5點到晚上10點，假日上午11點到晚上11點。農曆除夕休息。

售價：每人最低消費150元。

(中時 )