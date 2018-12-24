棒球》鋒哥、建仔率隊「矛盾對決」 沈鈺傑盼續辦青棒明日之星賽

2018年12月24日 00:31 中時電子報 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

富邦U18明日之星大賽23日在新莊棒球場熱鬧開打，來自台灣各地的青棒好手齊聚一堂，不但享有職棒球員般的高規格待遇，除了明星賽之外，還有全壘打大賽，而這一場台灣首次的高中生明星賽，都是由富邦悍將球探沈鈺傑催生。

即使天氣轉涼、陰雨不斷，23日仍有不少球迷前往新莊棒球場觀戰，來自不同學校的青棒球員不但穿上整齊劃一的球衣，比賽主辦方富邦更出動「Fubon Angels」、應援團團長、吉祥物為小球員應援吶喊，不僅如此，每位球員更有專屬的圖卡，出場時就會秀在大螢幕上，比照職棒球員規格辦理。

富邦為參與「明日之星大賽」球員準備專屬球衣，左邊分別為明星白隊劉基鴻（左一）、林逸達（左二），右邊則為林吳晉瑋（右二）與陳聖平（右一），中為富邦悍將林益全。（鍾亞芳攝）

時間回到7月，當時富邦洋投伍鐸（Bryan Woodall）擔任More Than A Game(MTAG)大使，富邦金控與MTAG聯手推動少棒交流營計畫，並在全台各地舉辦課程，不但有益於台灣的基層棒球，也讓小球員視野更寬廣。

此後沈鈺傑心中埋下一顆種子，時隔1個多月，種子終於萌芽，他向富邦副領隊陳昭如提起「U18明日之星大賽」的計畫，「副總聽到後馬上答應，隔沒幾天她就來問我想法，說會找來公司的品牌、行銷，一起慢慢策劃。」沈鈺傑說。

通過富邦這一關並且獲得大力支持，沈鈺傑還得邀請各地學校的球隊，向學校解釋這次比賽的原因以及用意，他透露，幾乎每間學校都願意參與，唯獨時間點需要注意，不要影響球員的上課時間。

球團、學校都點頭答應，沈鈺傑的「U18明日之星大賽」輪廓漸漸清晰，他想集合台灣的青棒菁英球員，讓這些明日之星可以同場較勁，不僅如此，他以「要辦就要辦好」的心態籌備，不僅是檯面上球員的宣傳照，甚至提供給球員的裝備、球衣及種種待遇都精心準備。

除了球衣、球帽，富邦也提供球員繡有「富邦U18明日之星大賽」logo的棒球外套，圖為明星藍隊投手鄭澔。（鍾亞芳攝）

除了為所有球員拍攝帥氣個人圖卡，這次明日之星大賽的前一晚，更找來富邦球員林哲瑄、蔣智賢、張耿豪及戴培峰與參與賽事的球員共進晚餐，這些職棒球員不但分享自己的棒球生涯，回答小球員的發問，陳昭如與沈鈺傑也都有出席餐會。

不僅如此，連球員的裝備都用心準備，整齊放置在他們當晚住宿的房間內，就連比賽當天也都找來中職聯盟賽務組及裁判組支援，不但希望提供球員難忘的比賽享受，也想提供球迷精彩的球賽。

經過將近半年的準備，這場明日之星大賽終於要開打，不過23日賽前卻下了場雨，「今天早上下雨，讓我有點擔心，但小朋友比我還期待，他們第一次參加這樣的比賽，一開始不知道到底要展現什麼，不過賽前熱身的時候，氣氛就來了，感覺他們很想比。」 沈鈺傑說。

幸好賽前的雨很快就停，全壘打大賽順利進行，明日之星大賽雖在尾聲引來雨神觀戰，但雨中小球員仍都享受著比賽，最終的頒獎儀式雖在灰暗的陰雨綿綿中結束，但球員的臉上一直都掛著明亮的笑容。

除了籌備階段，連比賽的細節也都精心設計，沈鈺傑透露，全壘打大賽設計左打對決右打，恰巧右打林逸達、劉基鴻都來自白隊，左打林吳晉瑋則都是藍隊，沈鈺傑還笑說：「林逸達跟林吳晉瑋感情很好，就是想看他們對決。」

至於明日之星大賽的分隊，不僅不少人看不出分隊規則，連同校的球員也都不明白怎麼會不同隊，沈鈺傑則解釋：「這是有涵義的，鋒哥帶的白隊打擊比較強，王建民的藍隊則是投手厲害，這是一場矛與盾的對決，平常比較不容易看到這樣的對決、故意打散他們，不過今天拿比較多分的卻是藍隊。」

王建民（左）率領投手戰力優秀的明星藍隊，陳金鋒（右）執掌兵符的明星白隊則有較佳打擊火力。（鍾亞芳攝）

「這些小朋友都很棒，希望以後還能繼續辦！」沈鈺傑說，原本規畫1隊有25個球員，可以比2至3場比賽，不過高中生比賽多，擔心他們若剛比完賽，休息不過也不好，「所以這次1隊20個球員，高三球員也比較多，很多學弟都沒能打這比賽，希望以後有機會也可以讓學弟一起來打。」

談到這次的青棒全壘打大賽以及明日之星大賽，沈鈺傑不敢自認是主辦，「提出想法後，獲得很多人的幫助，尤其公司還有副總，我提出想法後就大力支持，讓我很感動！還有各個學校都說，只要我講出時間點，他們都可以配合，很感謝大家的幫忙，希望這個比賽能『有一就有二』，未來能繼續辦下去。」

(中時電子報)