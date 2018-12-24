放臭屁＝大腸癌？醫師提3放屁類型 分析健康狀態

屁超臭＝大腸癌？醫師提3放屁類型 分析身體健康狀態。（圖/達志影像）

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中時電子報

放屁是身體正常的生理現象，但若在密閉空間或朋友面前總是臭屁連連、或是放臭屁也很讓人困擾，肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，一般健康消化正常的人一天放屁次數約10～18次。而放屁的數量與氣味也深受飲食習慣影響，包括攝取容易產氣的食物，或是本身腸胃差容易消化不良、腸內藏腫瘤的人都可能會排出大量氣體。他也提出3種放屁的類型，分析一個人的身體健康狀況。

肝膽腸胃科醫師錢政弘在《醫師好辣》節目上分享，看診時常有患者自認為自己屁太多，但他指出，事實上一個健康消化正常的人一天會放屁10～18次，且放屁與飲食息息相關，大多是攝取的碳水化合物在腸道中發酵產生的氣體、有一部分是隨著咀嚼食物吃進去的空氣，另外也有些食物特別容易產氣，像是麵包、玉米及豆類等食物。

醫師表示排氣狀況可分成「多屁」、「臭屁」、「連環屁」3種，有些能對照出可能的身體症狀，其中要注意臭屁可能是惡性腫瘤在作祟。

1. 多屁

錢政弘說，多屁的情況可能是消化不良或是壞菌太多所引起，腸道菌叢改變，當特別會發酵食物的壞菌增加，就會產生較多的空氣。他舉例，喜歡吃口香糖、喝含有代糖的飲料的人，較容易因為代糖讓腸道壞菌增加，因此就比較容易多屁。

2. 臭屁

屁的大多數成分是無味的，其臭味是來自於硫化物的成分，而臭屁又與飲食有關，像是愛吃起司、啤酒、花椰菜及紅肉等食物，會代謝出較多的「硫化物」，因此更會增加放臭屁的機會。另外，當腸道中發生病變，像是腸道潰瘍、慢性發炎，甚至惡性腫瘤，因為腸道有傷口出血而產生血腥味，以致於排出來的屁味道也會較濃烈、刺鼻。

3. 連環屁

錢政弘說，糞便和食物在腸道中停留時間愈長，所發酵出的空氣也會愈多，因此讓容易便秘的人腸內的氣體就特別多，「尤其裡面還有宿便在，空氣沒辦法一次排出來，有些糞便都擋在直腸的地方」。他進一步說，在肛門口長息肉或是腫瘤，也會使管徑縮小、容易感到緊張者，因肛門張力較大，出口管徑較小，因此放出來的屁聲就會「拉尾音」。

(中時電子報)

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