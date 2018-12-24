一天到底能吃幾顆蛋？ 醫師曝「膽固醇真相」打破迷思

一天到底能吃幾顆蛋？ 醫師曝「膽固醇真相」打破迷思。(圖/達志影像)

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中時電子報
一天到底能吃幾顆蛋？ 榮總醫師打破你的迷思。（影/駐家醫師YouTube）

許多人擔心膽固醇過高而不敢吃蛋，「一天到底可以吃幾顆蛋？」一直備受討論，營養師及醫師指出，《美國飲食指南》已刪除飲食中的膽固醇限制，且多項實驗證明飲食中的膽固醇不會直接對血液膽固醇造成影響。

粉專《駐家醫師》分享一部衛教影片，當中採訪台中榮總營養師鍾佳君，她指出一顆蛋的膽固醇含量約220毫克，過去膽固醇建議攝取量一天為不超過300毫克，但在2015年最新發布的《美國飲食指南》中已刪除了飲食中的膽固醇限制，因為已有多項研究證明，「飲食中的膽固醇不等於血液中的膽固醇」，因為研究認為，飲食中的膽固醇也不會直接對血液中的膽固醇造成影響。

台中榮總新陳代謝主任李奕德說，其實人們吃下肚的膽固醇大多還是從腸胃道排出，但是膽汁還是會把膽固醇回收回來。他指出，過去有研究指出，若食物本身膽固醇偏多，造成血液中膽固醇的變化其實不大。他強調，一天吃一顆蛋對於糖尿病或一般人血中膽固醇上升的幅度都不高。

李奕德也在影片中評估雞蛋對人體的的營養價值，指出「膽鹼缺乏」是現代人的健康隱憂，而雞蛋正是良好的膽鹼來源，認為能從食物中攝取膽固醇，其實也是非常重要的營養來源。

「吃蛋就沒有上限了嗎？」李奕德說，膽固醇的控制關鍵在於肝膽功能的運作，肝臟功能好可以回收膽固醇多，使得血液中的膽固醇量會下降。鍾佳君指出，東方人大多習慣認知：「一個禮拜不能吃超過幾顆雞蛋」，但她認為一天一顆目前仍是沒有任何問題的。

(中時電子報)

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