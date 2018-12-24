律師說法》美女痛扁淫棍成豬頭 罕見判免刑

2018年12月24日 01:11 中時電子報 吳家詮 /整理、天秤座法律網/文 /整理、天秤座法律網/文

林女為挽回男友感情求助命理師，結果付1萬元後，慘遭神棍劉男以「豬哥神和合術」誘騙做愛，整晚被性侵3次，還得假裝高潮並拍裸照，事後劉食髓知味，竟稱要再「作法」3次才有效，林女驚覺被騙，糾眾將劉打成豬頭並搶回裸照，被依傷害及強制罪起訴，但台北地院認定她打人情有可原，罕見判她免刑。

●法律評析●

法官指出，林女等人「動用私刑」為法所不允許，但她被騙財色後情緒失控，雖觸犯3年以下有期徒刑的傷害罪，但情堪憫恕，不必入獄也不必罰錢；至於幫林女出氣的其他4名共犯，因得知劉男又想性侵林女，一時氣憤才動手打人，且事後坦承犯行，因此各輕判拘役20日至40日，均可易科罰金。

檢方當初也認為林女動機值得同情，並在起訴書中請求法院「從輕量刑。」另有檢察官分析，林女確實犯罪，法院引用「情堪憫恕」直接判免刑，實務上確實少見，常見做法是法院先酌予減刑，再諭令緩刑，結果雖都不用服刑，但法律意義並不相同。

免刑門檻極高，須符合犯罪情節輕微且情堪憫恕、犯案時心神喪失或適用《證人保護法》等要件，才可獲判免刑。若被告所犯為最重本刑3年以下或竊盜、侵占、詐欺、背信、恐嚇及贓物等罪，且顯可憫恕，減刑仍嫌過重，則可依《刑法》第61條規定得免除其刑。其餘涉犯刑責較重之罪，除獲檢方核准轉任污點證人，或罹患精神疾病、犯案時不能辨識自己行為是否違法等情況可以免刑，否則只能減刑，無法免刑。

「免除其刑」所表彰的意義，是指「成立」犯罪，只是在刑的執行上，法律將之免除掉而已。既然成立犯罪，所以依刑事訴訟法第299條第1項，即應喻知「有罪判決」，但又因其有免除其刑事由，所以要喻知「免刑判決」。

(中時電子報)