台東國際地標 向陽樹正式啟用

整修後的國際地標向陽樹正式啟用。（楊漢聲翻攝）

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位於台東縣的國際地標先前因尼伯特颱風受損，藝術家重新賦予新生命，重新整建完成的「向陽樹」22日晚間重新啟用，主體由竹編製作而成，但因外觀造型奇特造成極大爭議，有民眾認為造型不雅政府「浪費錢」，但也有民眾認為晚間有光雕音樂秀是個值得一去的好地方。

台東縣長黃健庭偕同準縣長饒慶鈴與、觀光局副局長陳淑慧、創作家游文富一起拉開序幕，正式呈現國際地標新大型編織藝術品《向陽樹》夜景風貌，期盼透過每晚定時光雕音樂秀，為台東淡季觀光注入一股新活力，吸引遊客人潮。

黃健庭表示，國際地標原先作品《生命之樹》因尼伯特風災，受損嚴重，兩側廊道的竹編早已拆除。考量作品已達公共藝術法定年限，這次邀請游文富重新打造，以原國際地標鋼構造型為基礎，結合樹、山、海等意象，表達台東之美。另外夜間將搭配燈光及音樂，於每晚8點及9點各一場不同主題之光雕音樂秀，歡迎大家前來打卡朝聖。

雖然作品遭到極大爭議，但游文富表示，向陽樹創作發想來自於在國際地標旁沙灘上往都蘭山眺望時，看到山脈連綿起伏，腳邊感覺到永不停歇的浪潮，耳朵聽到時大時小的海浪聲，搭配周遭森林公園綿密的樹木群，象徵著台東生生不息的人文生態。

台東縣政府交觀處長江慧卿則表示，國際地標的竹藤編為自然材質，有其使用年限，加上破百年紀錄的尼伯特風災侵襲，原結構已有部分毀損，考量遊客安全及觀感，便決定循公共藝術辦法規定辦理重新設置。

對於國際地標民眾看法不一，有人認為造型太過奇特無法接受！但也有人認為晚間搭上光雕秀仍有其美麗一面，究竟如何還是希望透過地景藝術來讓更多人知道台東擁有傲視全台的絕佳風景。

(中時 )

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