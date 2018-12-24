紅貴賓啃主人屍體？9年前曾發生3隻米格魯啃食主人屍骨無存

紅貴賓被懷疑啃咬自殺死亡的飼主屍體。（胡欣男翻攝）

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杜姓婦人疑因經濟困難，在租屋處燒炭自殺身亡。（胡欣男翻攝）

台北市22日晚間發生婦人燒炭自殺，飼養的愛犬紅貴賓竟啃食主人屍體的駭人案件。警方鑑識指出，死者屍體臉部、手臂有遭啃痕跡，但不明顯，研判紅貴賓可能想「喚醒」主人，不慎啃咬，但也不排除是因飢餓而啃食屍體。其實，桃園市9年前也曾發生男子家中暴斃，飼養的3支米格魯竟將其屍體吃到幾乎屍骨無存的案例；動物吃人屍，絕非空穴來風。

獨居在台北市中山區樓中樓套房的42歲杜姓婦人，疑因經濟困難，積欠8萬元房租，加上男友離她而去，心情鬱悶，22日晚間在租屋處被發現燒炭自殺，初估死亡約3周。警方勘驗現場赫然發現，婦人陳屍浴室，一旁除炭盆外，還有一隻紅貴賓tony，婦人臉部、手臂有疑似被啃咬的痕跡，地上滿是小狗排泄物與屍水，散發惡臭。

檢警相驗，婦人屍體毀損程度有限，無法確定是遭小狗啃咬或踩踏造成；因現場無打鬥痕跡，也無外力介入跡象，檢警確認是燒炭自殺死亡，紅貴賓也交還死者在外念大學的兒子帶回收養。

警方指出，動物啃食人屍是飢餓下的本能，雖然一般來說，狗兒有靈性，但也會根據不同品種有不同的個性。

2009年，家住桃園平鎮的徐姓無業男子，被發現疑因酗酒暴斃死在自宅房間，幾乎屍骨無存，上半身和頭部不翼而飛，僅剩下部分大腿骨，血肉乾涸模糊， 一旁有3隻眼神兇惡的米格魯，虎視眈眈盯著剩下的骨頭，處理員警目睹都感到毛骨悚然，推測應是主人死亡多時，飼犬飢腸轆轆，才會啃食屍體。現場確實有被狗翻找過的跡象，包括冰箱和廚房。

(中時 )

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