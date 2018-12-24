搶搭韓流順風車 飯店業者動起來

寒軒飯店搶搭韓流商機，推出兩款禿子蛋糕。（柯宗緯攝）

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寒軒飯店搶搭韓流商機，推出兩款禿子蛋糕。（柯宗緯攝）

韓國瑜就職在即，在地飯店搶搭韓流順風車。寒軒飯店端出限量禿子蛋糕及麵包，25日將在愛河擺攤販售。華園飯店祭出「市長就職限時回饋」至28日。福容飯店明年1月推「高雄發大財」住房優惠，加送千元餐飲券。

寒軒飯店行銷企劃經理徐碧蓮表示，寒軒是離市府最近1家五星級飯店，自然不能缺席盛典，日前特地請員工排隊抽籤，幸運抽中就職攤位，委由西點及麵包師傅，以韓市長最特別的禿子造型，設計出限量款的禿子蛋糕及麵包，蛋糕口味有蔓越莓戚風及柳橙起士。

除國賓飯店外，離就職會場不遠的另家星級飯店「華園」也不錯過韓流商機，打出「慶祝市長就職限時回饋專案」1999元起，贈送愛之船船票或夢時代摩天輪各2張，民眾詢問度高。

緊鄰愛河不遠的福容飯店指出，受到韓流效應加上暖冬補助挹注，12月住房率達85％，較去年同期增加3成。明年1月至3月底推出「高雄發大財住房專案」，雙人入住3599元起，加碼送1千元餐飲券。另製作高雄市政府及「韓」字樣桂圓麵包，搶搭韓流熱潮。

漢來大飯店臉書近來介紹韓國瑜帶動的「禿子飯」，也就是滷肉飯，卻引來正反意見，遭不理性網友怒洗版，揚言抵制消費，業者無奈刪文並發出聲明，只有把高雄觀光的餅做大，所有在地產業才能雨露均霑，強調「美食不分藍綠，漢來一秉初衷，歡迎所有海內外旅客，一起為推動高雄觀光盡一份力量。」

(中時 )

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