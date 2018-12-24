有福同享？男子串通麻吉當「替身」設局女友嘿咻

2018年12月24日 01:46 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

朋友之間「有福同享、有難同當」會讚賞為很夠義氣，但如果是將上了床的女友設計給別人性侵，就要被罵臭名。北部地區有名女郎在男友家睡覺，睡到一半被人親吻愛撫乳房，原以為是男友想要「啪啪」，但是她睜開眼睛，卻發現是名陌生男子，女子喊叫驚醒在旁呼呼大睡的男友，男友還煞有其事喊「你是誰？」，結果這名色膽包天的男子，竟是女郎男友的朋友，串謀找來當「替身」，意圖性侵自己女友。

這名「替身」男子後來被警方循線逮捕，他供稱，因為加入一個私密的性愛臉書社團，而認識版主，兩人後來成了莫逆之交。有次版主傳了自己女友裸露下體的照片給他，問他喜不喜歡，可以讓他和女友嘿咻。

據《蘋果》報導，版主告訴這名男子趁女友睡得迷迷糊糊時，讓他自己的「替身」，還說，反正關起燈來，女友不會發現異狀，還要該男別擔心，不會挨告，只要花500元清潔費就能和他的女友嘿咻。

就這樣版主先假裝和女友在房間睡覺，趁女友睡熟後，開門讓麻吉在客廳就先脫光衣服，進去房間後直接當他的替身向求歡女友，他自己則在旁邊裝睡掩護他。

「替身男」準備辦事，未料被女郎驚醒發現，遭到強烈抵抗匆匆拎著衣褲逃跑，在旁「睡覺」的男友也驚醒，還大喊「你是誰？」，並於事後陪女男友也陪同她去報案，後來真相揭曉，女友氣得痛罵男友竟是如此惡劣。

(中時電子報)