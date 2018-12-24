假新聞沒關係？謝長廷：我鍥而不捨查證 幫蘇啟誠解套

假新聞沒關係？謝長廷臉書PO文回應，強調自己鍥而不捨查證，為幫蘇啟誠解套。(資料照)

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中時電子報

今年9月4日燕子颱風襲日，大阪辦事處處長蘇啓誠疑似因為壓力輕生事件，蘇啟誠遺孀20日接受媒體獨家專訪指出，蘇的遺書只有家屬看過，其中並未提到假新聞造成之壓力。駐日代表謝長廷23日晚間在臉書發文，表示自己「鍥而不捨」追出假新聞散播者guruguru身分，以及他打電話是假的，目的是為蘇啟誠自我檢討報告的前提解套。

謝長廷23日晚間在臉書發文，首先道出最近媒體引用許多知情人士、關鍵人士、消息靈通人士、可靠人士的話，講了不少猜測，情節也許引人。但他質疑「知情人士」有多可靠？究竟他們是誰？有多關鍵？多可靠？多靈通？講話內容的根據什麼？有什麼不能讓人知道真名的理由？他希望社會大眾冷靜思考一下，就不會隨機起舞。

謝長廷說，現在對於蘇啟誠尋短原因，有兩種不同意見，一種是因假新聞被外界批判而輕生；另一種是因為上級威脅處分，不願受辱而輕生。

謝長廷表示，他後來查證，9/5載運中國旅客的巴士並沒有去泉佐野站；換句話說，就算蘇啟誠那天趕往泉佐野站也看不到台灣旅客。謝長廷補充，他在9月19日看到9月10日蘇啓誠寫的「願坦然受處」的檢討報告，內容是以巴士是載到泉佐野站及guruguru的電話為真的前提而檢討，他認為，若此事為真，那麼蘇啓誠願受處分的檢討報告會變成可以處分的根據，問題只是處分輕重及是否過當的問題。

「我鍥而不捨追出假新聞率先散播者guruguru的身分，以及他打電話是假的，還有坐到泉佐野車站也是假的真相。」謝長廷說，這正是為蘇啟誠自我檢討報告的前提解套（例如他說沒有前往車站關心難辭其咎），還給他和許多被罵的同仁一個清白。

謝長廷說，在這種情形下，追究檢討報告是否被迫？上級是否受新聞誤導而處分？處分是否過當？而且這些問題，雙方都通聯記錄可查，應該很簡單可以查明。謝長廷強調，如查出蘇啓誠輕生之前有接獲上級壓力電話而不甘受辱輕生，那應該是直接促使他尋短最後一根稻草，而不能說假新聞沒有關係。

謝長廷說，「現在guruguru尋求國民黨立委保護，當時利用假新聞率先攻擊阪辦事處的委員們一下子説要為蘇啓誠申寃，但一下子又要保護假新聞的造謠者，竟然說guruguru講的也都是事實」。謝長廷質疑如果這樣，那為什麼不勸他堂堂正正出來解釋清楚，他為什麼一再逃避說謊，扯什麼帳號被盜用呢？「一切都是事實」這種說法是要陷蘇前處長於不義？還是真的要為他申寃？令人費解。

(中時電子報)

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