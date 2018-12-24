耶誕夜「雨神同行」！北東部大雨特報、低溫15度、南部空品差

今（24日）是一年一度平安夜，不過天空不做美！受受東北季風影響，今天北部、東部濕涼有雨。（本報系資料照）

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中時電子報
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志耕氣象報報~北濕涼南熱（影/中視新聞YouTube）

今（24日）是一年一度耶誕夜，不過天空不做美！受東北季風影響，今天北部、東部濕涼有雨！氣象局今早也針對新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、台東縣發布大雨、豪雨特報，並針對18縣市發布大雨特報。今天北部、東部低溫15度，另雲嘉南地區空氣品質差，外出請注意。

氣象局今早針對新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、台東縣發布大雨、豪雨特報。（圖取自氣象局網頁）

今日東北季風影響及華南雲系東移，臺灣北部及東北部地區天氣較涼並有雨，東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為局部短暫雨後多雲。明日東北季風稍減弱，氣溫稍回升，北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。明日東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣溫方面，今日北部、東部低溫約15～17度，中、南部部低溫18～20度，北部高溫18度，中部高溫23～25度，南部高溫24～28度，早晚偏冷，外出需記得保暖，至於紫外線指數為低量至中量級。

值得注意的是，到了週四（27日）另一股更強的冷空氣南下，氣象局預報員陳尹秀預計其強度在東北季風及接近冷氣團等級，中部以北及東北部地區特別轉冷，最冷時間點預估出現在週六、週日（29、30日），深夜、清晨出現13至15度的低溫。北部及東半部地區降雨機率偏高，中南部影響較小，為多雲的17、18度天氣。

至於民眾關心的空氣品質，今日日東北季風增強，北部及東部地區有局部大雨，北部、竹苗、宜蘭及花東空品區受降雨洗除作用為「良好」等級；中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級，雲嘉南沿海地區風速偏強，局部地區可能出現揚塵現象影響空氣品質，高屏空品區位於下風處，擴散條件較差，局部地區短時間可能達「紅色警示」等級。

(中時電子報)

今日北部、東部低溫約15～17度，中、南部部低溫18～20度。（圖取自氣象局網頁）

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