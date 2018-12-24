外帶年菜品歐風！紅酒燉帶骨牛小排、威士忌明蝦拚美味

2018年12月24日 05:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

咻！再過幾天就要告別2018，緊接著就是農曆新年，圍爐聚餐除除傳統中式佳餚，其實也能不一樣！神旺大飯店將於2018年12月15日至2019年01月25日推出西式外帶年菜，由伯品廊西餐廳主廚簡承濬設計多道洋溢歐風元素的精緻佳餚，除澎派的海陸雙享外帶組合，更首次提供法式料理單點服務。年菜組合包含「嫩燜南非鮑魚」、肥美鮮彈的「威士忌明蝦」、香濃滑口的「洋芋泥」以及主菜「紅酒燉紐西蘭帶骨牛小排」或「爐烤法式小羊肩排」二選一，適合四至六人的小家外帶年菜有心意！庭分享。

神旺大飯店的伯品廊西餐廳為提供愛嚐鮮的食客提供新穎選擇，於即將到來的農曆年推出精緻的歐風外帶年菜。「嫩燜南非鮑魚」選用南非活鮑以雞高湯、白酒低溫蒸煮，再淋上歐陸料理常用的羊肚菌、濃縮鮑魚汁與鮮奶油製成的淋醬。

「威士忌明蝦」則是將精選的肥碩明蝦兩面煎上色，接著加上魚高湯、紅蔥頭、芥末籽及威士忌的特製醬汁，微量添加的奶油除了增加滑順口感，更引出醉人酒香。味道香濃的「洋芋泥」是西餐料理中最常見的配菜之一，看似簡單，卻獨佔最佳配角的地位。主廚將蒸熟的新鮮馬鈴薯輕柔拌至綿滑，再與香濃的鮮奶以及滑順的高品質奶油交融。口感綿密、香氣誘人，完美襯托出主菜亮點。

2019伯品廊爐烤羊肩排。（神旺大飯店提供）

主菜則提供「爐烤羊肩排」和「紅酒燉紐西蘭帶骨牛小排」兩款選擇。香氣四溢的「爐烤羊肩排」先以芹菜、洋蔥、蒜、百里香、粗粒黑胡椒等辛香料醃漬入味，接著放上高溫鐵板香煎製出現焦糖色澤，而後入超級烤箱則將外層烤至酥香，切開後的肉質香甜多汁，不沾醬即十分唰嘴。美味值得等待！

另道「紅酒燉紐西蘭帶骨牛小排」柔軟香嫩的秘訣即來自整晚的醃製。精選牛小排吸飽紅酒、蔬菜丁、月桂葉、迷迭香等醃料的香氣，再以鐵板香煎鎖住肉汁，而後放入牛高湯中與多樣蔬菜燉煮。淋上法式料理的靈魂－紅酒醬汁，細嚼濃郁異國風味。

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(中時電子報)