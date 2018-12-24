屏東現代詩展登台北！歌詩「島嶼之南」真善美

詩句裝置藝術，在展場自然的光線與輕風吹拂下，富有詩意。（文化部所屬台文館提供）

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中時電子報
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用詩歌訴說屏東的美與好！屏東縣豐富的歷史人文及生態地景，孕育出優秀的詩人與精彩的詩作。為了讓民眾了解屏東詩人的創作軌跡，國立台灣文學館齊東詩舍與屏東縣政府文化處合作推出「山巔水湄，歌詩島嶼之南─屏東現代詩展」。展期自2018年12月21日到2019年9月29日，於台北齊東詩舍展出。21日舉辦開展典禮，當天詩人讓阿淥‧達入拉雅之朗誦詩作，與台灣第一位突破專屬男性傳統，學習口、鼻笛的女性少妮瑤‧久分勒分鼻笛合作表演，十分精采。

開展時嘉賓雲集，致詞踴躍。文化部人文及出版司陳瑩芳司長表示非常開心能看到以「詩」這種精煉的文字來呈現屏東相關的地景。故鄉在屏東的詩人李敏勇說故鄉像母親的懷抱、父親的意志，台灣雖然很小，風土民情卻有差異，期待讓各地的人透過詩作認識屏東。

為了完整體現屏東詩作中彰顯的地景特色、歷史縱深、以及多元豐富的族群文化，展覽根據作品主題進行分區展示設計，分別為(一)走過山海之間──自然景觀與地理書寫（二）前世今生話古今──時間‧歷史‧敘事（三）當時只道是尋常──族群薈萃、文化混搭與生活交融。

屏東現代詩展以節錄的詩句懸吊於展場做為裝置藝術，在齊東詩舍展場自然的光線與輕風吹拂下，富有詩意。主視覺融合原住民的手紋、矛，地景代表鵝鑾鼻燈塔及物產豐饒的黑鮪魚等意象，勾勒出詩展的豐富多元。歡迎民眾蒞臨，在靜謐的氛圍裡，細細感受屏東現代詩展所蘊含的豐沛情感與人文素養。一同走踏賞讀，悠揚雋永的「阿猴城」風采。

(中時電子報)

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