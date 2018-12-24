12／24三大報頭條要聞

2018年12月24日 07:13 中時電子報 綜合報導

@中國時報

●準大高雄市長韓國瑜在選戰中高呼支持「九二共識」，獲得多數民眾肯定，顯示民眾盼望增進兩岸關係。根據《旺旺中時媒體集團》最新民調，逾6成民眾贊成在「九二共識」基礎下發展兩岸關係，且無論各年齡層、台灣六大地區皆有過半支持「九二共識」，即使是中立選民也是贊成者居多。

●印尼巽他海峽22日晚間罕見因火山爆發引發海嘯，大浪席捲蘇門答臘南部及爪哇西部海灘，造成至少222人喪生、843人受傷，罹難人數持續攀升。外交部指出，目前並沒有台灣旅行團受困，但在當地旅遊的6名台灣民眾一度受困，所幸均屬擦傷，並無大礙，並送往當地醫院緊急救治。

●懸命生死一瞬間！印尼海嘯傷亡慘重，許多不幸在現場經歷恐怖情節的人士餘悸猶存。在印尼經營龍蝦生意的林姓台商回憶，「當時每個人都怕得要死，我全身發抖，腿也軟了」。印尼樂團17主唱法加夏則留著淚，呼喚被海嘯沖走的愛妻。「親愛的，快回家，別讓我孤單！」。聞之令人鼻酸。

●印尼巽他海峽附近海灘22日晚遭海嘯襲擊，外交部昨表示，受困的台灣人吳女士及其印尼籍親友等9人昨已被印尼救援隊援救，並送往當地醫院醫治。

@旺報

●2018可說是驚心動魄、高潮迭起的一年，這一年中美貿易戰開打，美國全面壓制大陸發展，為防止美國打台灣牌，大陸對綠營也出重手打擊，最後國民黨在九合一選舉大勝，讓兩岸關係露出一絲曙光。本報自24日起連續5天推出年度「兩岸暨大陸10大新聞」報導，帶領讀者立基過往，展望未來。

●大陸23日審議《土地管理法》與《城市房地產管理法》修正草案，掃除「集體經營性建設用地」入市障礙，允許規範內出讓、出租給個人。上海衛民不動產策畫智庫負責人蔡為民表示，這將對大陸一二線城市的商業用地價格衝擊較大，主要因這些城市的城鄉接合區域土地仍較多，伴隨城市擴大進入市場後影響地價。

●大陸《土地管理法》將進行第四度翻修，其中最大亮點是土地徵收制的改變，這項解禁掃除集體經營性建設用地直接入市的法律障礙。換言之，解禁後將可大幅降土地使用成本，有助改善高房價的飆風。當然更重要的是可以減少民怨，過去土地徵收都是先收歸國有再轉讓出售，讓地方政府有很大的操縱空間，特別是低價徵收，然後再高價轉讓。真正獲利的是政府，農民並未受益。

●第十三屆全國人大常委會第7次會議23日至29日舉行，37項議程當中，有關於法律的審議幾近一半。其中，《外商投資法》草案提交會議審議，標誌大陸對外開放的大門越開越大。大陸司法部長傅政華23日說明該草案時指出，為加強對外商投資合法權益的保護，草案明確「不得利用行政手段強制轉讓技術」。

@工商時報

●銀行團對華映重整、綠能債協的憂心已直接「升高」至母公司大同。據銀行團內部最新清查資料，大同集團最重要的「母體」大同公司，目前在金融圈的債權餘額大約266億元，此外則是大同公司對旗下子公司「連帶保證」的額度，根據銀行統計，單是大同對華映的相關保證額度便已高達50億元。

●台股本周封關倒數最後一周，投資專家研判，在美股持續偏弱情況下，內資將主導本周台股盤勢，因此看好中小型股及集團股走勢，有利於指數震盪攻堅9,900點，12月的月線有機會拚翻紅。

●美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）反駁美國總統川普打算開除聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的傳聞，然而新任主席人選已經浮上檯面，也就是曾與鮑爾競爭聯準會主席職務的聯準會前理事華許（Kevin Warsh）。

●房市回溫，民眾貸款金額上升。內政部近日發布統計指出，今年第二季全國住宅建照為3萬1,312宅，較前一季增加13.81％，同時住宅開工數量為2萬4,851宅，較上季增加 13.88％。

(中時電子報)