獨家》首見大型手抓海鮮娛樂餐廳 Daning Crab舞蟹1／10台北微風南山開賣

2018年12月24日 08:08 工商 姚舜

除各式海鮮外，〈DANCING CRAB蟹舞〉標榜連沙拉和義大利Pasta都是手抓。(圖／欣葉集團)

有別於市場其他的手抓海鮮餐廳，〈DANCING CRAB蟹舞〉並結合熱舞與娛樂製作歡樂。(圖／欣葉集團)

「啤酒女孩」、「爆米花姐姐」等服務人員，讓到〈DANCING CRAB蟹舞〉用餐像參加派對。(圖／欣葉集團)

又有國外手抓海鮮餐廳以「重磅」之姿被引進台灣！為迎合年輕新世代外食餐飲客層喜好，並為集團注入活力DNA，台菜起家的欣葉餐飲集團首度跨足娛樂型餐廳市場，與日本MEAL WORKS餐飲集團合作引進日本東京人氣手抓海鮮餐廳〈DANCING CRAB蟹舞〉，新餐廳預計於明（2019)年1月10日在台北市信義區微風南山 4樓正式開幕。

〈DANCING CRAB蟹舞〉是新加坡知名餐飲集團同樂集團2014年春季所創，隨即在同年秋季後被日本MEAL WORKS集團引進日本，欣葉集集團過去和新加坡與日本這兩大餐飲集團都有交情，於是決定將〈DANCING CRAB蟹〉引進台灣，試圖傳遞美味與歡樂兼容的餐飲新體驗。

吃東西不用刀叉筷子湯匙，直接用手抓，過去被視為「不文明」、「沒教養」。但20世紀90年代，美國西岸吹起手抓海鮮餐廳熱潮。美西的越南裔與韓裔移民，將美國南方紐奧爾良肯猶（Cajun ,又譯肯瓊）慣用的辣椒粉，用來為水煮的蝦蟹與炸食調味，且不提供刀叉讓客人以手抓食。因為自由不拘、豪邁澎湃，受到年輕客人喜愛，並成了一種「潮食」。這種「反文明食尚」5、6年前並被帶到台灣，台北、竹北與台中都有手抓海鮮餐廳陸續開出。

有別於台灣坊間其它的手抓海鮮餐廳，欣葉引進的〈DANCING CRAB蟹舞〉，標榜除各式海鮮外，連沙拉和義大利Pasta也都一律手抓。除此，這也將是台灣第一且唯一一家注入熱舞元素並結合娛樂的海鮮手抓餐廳。

欣葉餐飲集團指出，進入〈DANCING CRAB蟹舞〉，從餐期開始的HIGH FIVE迎賓體驗，消費者就彷彿進入一場瘋狂的嘉年華晚會，戴上特製的趣味海鮮頭飾，享受觀賞餐期內每45分鐘一次的舞力全開的表演之外，員工更以棒球場的「啤酒女孩」、遊樂園販售爆米花的「爆米花姊姊」打扮推出不同限定活動，並結合如同演唱會般的燈光、背景音樂的臨場感，打造出邊跳舞邊兜售飲品的獨特酒飲促銷方式，讓消費者不只能透過菜單選擇，更能在超HIGH的氛圍下獲得各式飲品，充分沈浸在吃美食也能享受娛樂超值的用餐體驗。

為了完整且忠實傳遞〈DANCING CRAB蟹舞〉的娛樂氛圍，欣葉餐飲集團在新餐廳開幕前並特別邀請日本新宿本店超人氣的Team Leader八田康二朗來台指導，除了分享如何透過舞蹈傳達歡樂氛圍，更將日本自動自發性的舞蹈練習精神、員工自行設定目標展現長處方式，甚至是常態性更換曲子與舞蹈動作的發想，與台灣店員工互相勉勵與影響。

值得一提的是，〈DANCING CRAB蟹舞〉日本新宿店舖裡的正職員工僅有10位，其餘120位員工都是以大學生為主的工讀生。〈DANCING CRAB蟹舞〉究竟為什麼能吸引這些工讀生們，自動自發的以群體力量為客人創造「非日常體驗」？並「樂在工作」？答案與其餐飲內容一樣耐人尋味！

(工商 )