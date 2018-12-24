NBA》誰能毀湖人雙王夢？只剩綠衫軍

2018年12月24日 08:10 中時電子報 盧品青

詹姆斯(LeBron James)可能和「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)合體的傳言令湖人球迷欣喜，但是也不乏其他球團要破壞他們的好事。這是意料中的事，誰不想要勇猛的一眉哥呢，這支想要橫刀奪愛的球隊正是湖人的老對頭塞爾提克。

去年跟詹皇鬧翻的厄文(Kyrie Irving)不巧就效力綠衫軍，這無可避免加強了兩隊的競爭心理。美媒《Bleacher Report》引述聯盟球團高層之間的看法，指出戴維斯最後的歸宿不是湖人就是綠衫軍，而且形勢看起來更傾向湖人。

儘管轉隊傳言滿天飛，戴維斯的合約其實持續到2020年，湖人明年要買下他只能透過交易，也就是必須經過鵜鶘同意。鵜鶘本季還不想賣，但戴維斯有意出走的話，他們就會在2019年夏天賣掉他，以免2020年人財兩失。

塞爾提克本季還不能出手搶戴維斯，因為他和厄文都是羅斯條款的球員(可續簽5年而不是一般菜鳥的4年)，每隊只能有一個這樣的球員。除非塞隊用厄文去換戴維斯，但那就沒有意義了，因此交易案最快要等到明年夏天(厄文合約到期)。

此外，戴維斯的合約有410萬美元的交易補償金，也就是賣掉戴維斯就必須額外支付他410萬美元，這筆錢自然轉嫁給買方。戴維斯跟詹姆斯同屬一個經紀人，如果戴維斯要去湖人，經紀人大可以幫他放棄補償金(之後再向湖人討)，這樣塞隊在競標前就先輸了410萬美元。

「雙王合體」的代價是湖人難以留下英格拉姆(Brandon Ingram)和「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)等年輕好手。如果湖人還想拚三王合體，撐爆團薪空間(沒有人降價的情況下)，那麼可能讓球隊一點深度都沒有了。

(中時電子報)