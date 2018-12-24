林濁水嗆韓國瑜「九二共識」笑話多 網傻眼

台北市長柯文哲(左)、準高雄市長韓國瑜(右)，(圖/本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導
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準高雄市長韓國瑜將在明(25日)宣誓就職，但近日卻被抨擊，韓近日出席母校50周年所慶，稱九二共識、兩岸一家親不能只是嘴巴滑過去，對此，前民進黨立委林濁水表示，「韓國瑜愛胡掰，那就好好表態一下以中華民國市長身分和大陸以官方層級互動。否則，胡掰多了，不免笑話就多多」。對此，網友評論表示，「濁水大師那麽早起床賣萌」。

回顧台北市長柯文哲日前曾說，不管是「九二共識」或「兩岸一家親」，在台灣都被「標籤化」。而韓國瑜持不同看法，表示如果兩岸一家親與九二共識「只是從嘴巴滑過去」，沒有辦法得到心裡的認知。

林濁水今在臉書發表評論表示，「從心裡認知？既然䖍誠到這程度，以後自己到對岸，或對方到高雄，韓國瑜就從心到嘴一以貫之，好好地中華民國表他一表？」以正式的「中華民國高雄巿長」身份和中國大陸深圳巿長親他一親？還是心理認知的其實是「九二共識」是「一中原則」，不是「一中各表」，如果這樣，那也不要轉彎，否則呑吞吐吐，算什麼從心裡認知？「胡掰多了，不免笑話就多多」。

對此，網友們紛紛在林臉書留言表示，「濁水大師那麽早起床賣萌」、「得了吧！你也沒多愛中華民國，半斤八兩」、「以小人之心度君子之腹！」、「年輕人不懂猶可原諒，但大師你真的不知道嗎？如果不知道還能稱為大師嗎？」。

(中時電子報)

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