半百美魔女偷吃「夾娃娃」 因為這句話…害慘小王

半百美魔女偷吃「夾娃娃」，因為LINE對話紀錄提及「墮胎」，害小王得賠40萬元。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

新竹一名50歲婦人小麗(化名)去年因偷吃懷孕，還跑到醫院墮胎滅證，然而丈夫發現她與曾姓小王討論墮胎手術，小麗對曾男提到「我要去做手術！是你的」，進而發覺妻子外遇，憤而與妻子離婚並提告。刑事部分曾男及小麗獲不起訴，民事部分因2人對話超過男女交往分際，判曾男賠償40萬元。

判決書指出，小麗與丈夫結婚33年，育有3名子女，小麗丈夫自2015年發現妻子生活步調不正常、態度可疑，甚至主動提出分居，他察看小麗平板電腦，才知妻子與曾姓男子過從甚密，LINE對話提及，小麗因為與曾男發生性行為懷孕，還到醫院墮胎，小麗丈夫憤而提告求償100萬元。

小麗辯稱，她沒有與曾男發生性行為，LINE上的墮胎對話是對曾男開玩笑，堅稱從來沒有進行墮胎手術。檢方調查小麗就醫紀錄，她確實沒有到國內醫院及婦產科診所動墮胎手術，無法證明2人發生性行為，通姦罪嫌予以不起訴。

法官勘驗小麗與曾男對話內容，小麗稱「我要去做手術！是你的，因那陣子老頭沒有碰我。」、「讓我誤判的把避孕的拿掉，才會發生這件事，抱歉啦！」、「本來想留下『他』，因為「『他』是你的，不能跟你在一起，起碼有你的血脈」，曾男則回「我成天希望妳家，一家和樂團結，而今我卻是罪魁禍首，我無以自容」，法官認為2人對話侵害小麗丈夫配偶權，判曾男賠償小麗丈夫40萬元。

(中時電子報)

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