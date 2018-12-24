馬英九在歷屆總統中表現差？網友因這件事吵翻天

2018年12月24日 08:18 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

總統蔡英文施政不得民心，支持度持續向下跌。日前更有民調顯示，若民進黨的總統候選人由蔡英文出戰，獲得的民調僅17.2%，台北市長柯文哲為41.4%、國民黨朱立倫為32.5%。因此，有些人紛紛懷念前總統馬英九，並問及「馬英九在歷屆總統中不算差的吧？」該言論引發網友熱議，其中網友對於馬是否放任炒房一事討論激烈。

網友nobody0303在PTT問及問及，前有陳水扁，後有蔡英文，馬英九夾在中間的那八年是國際經濟最差的時候，反觀陳水扁和蔡英文執政那段時間，國際的經濟根本大順風。該網友說在這樣先天環境差一大截的情況下，馬英九其實也沒做的很差吧？

其中有名網友直言，馬英九是做的最差的，重點在於馬放任炒房地產，「房地產價格成長率」與「房價收入比」，都是在他任內達到高峰。

不過該言論也引來議論，有名網友認為，房地產市場從民國93年開始，在陳水扁的3%優惠貸款開始，加上土增稅減半的措施，開啟了大炒房時代，陳水扁時代的金融主管單位也放任銀行讓資金進入房地產市場。接著2009量化寬鬆，利率暴跌，2010馬政府的金融主管就先用行政手段「二房限貸」，2011年再推出奢移稅。接著2012年，仍然是馬政府時期，推出了實價登錄政策，讓房市更加透明。該網友說從2010開始到2016，馬政府用了多少手段跟政策健全房市，卻總有人把房市大漲往馬英九頭上推。

然而，也有許多網友提出自己的看法，並表示「2008年有金融海嘯所以2012再給他一次機會啊結果更差」、「我只知道空心菜是最差的 馬就是軟了點」、「馬是平庸 菜是昏庸」、「達不到633 至少他在兩岸方面處理的不錯」、「民進黨做二年，真的很失望，對比之下，馬真的好一點」、「房價就是他任內飆漲兩倍」、「光是房價失控就知道馬多無能」、「跟蔡英文很像 沒肩膀 什麼事都跟他無關」、「要算崩盤的話蔡英文是目前最差的」。

(中時電子報)