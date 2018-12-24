Mr.Onion「撩妹系」高顏質套餐上桌 千元有找CP值爆表

2018年12月24日 08:19 工商 姚舜

〈Mr. Onion〉新菜單中的〈鴨肝南瓜濃湯〉，用兩面香煎鴨肝的鹹鮮與味道甘甜的南瓜湯搭配，挑逗食慾、激盪味蕾。（圖／天蔥國際）

〈Mr. Onion〉新菜〈牛腰肉配鵝油醬薯條佐焦黃奶油醬〉的金黃色薯條，是用鴨油酥炸的「French Fries」。（圖／天蔥國際）

〈Mr. Onion〉新菜〈香酥馬頭魚佐蛤蠣番茄醬汁〉的魚肉是用近年米其林廚師頗愛採用的「立鱗燒」手法，將魚鱗炸到「站兵」且酥脆可食。（圖／天蔥國際）

〈Mr. Onion〉新菜〈嫩煎鴨胸佐無花果鴨肝醬〉，鴨胸肉先Sous-vide後再香煎，外酥內嫩、口感與味道皆誘人。（圖／天蔥國際）

〈Mr. Onion〉新菜〈鮮蝦玉米藜麥莎拉〉，以營養豐富的酪梨滑順口感搭配碳烤玉米與藜麥，是一種清新的組合。（圖／天蔥國際）

除了法式美味外，〈Mr. Onion〉重新定位後菜單上也新增了諸如〈義式鮮蝦墨魚燉飯〉等義式與地中海式料理。（圖／天蔥國際）

〈蟹肉烏魚子細扁麵〉是以手拆蟹肉增鮮，以烏魚子增鹹與添香。（圖／天蔥國際）

〈焦糖柿子布丁〉是用當令紅吃的柿子作出的甜點。（圖／天蔥國際）

為了再造〈Mr. Onion〉，天蔥國際集團請到資深法名廚任全濰擔任廚藝總監，為品牌設計全新菜色。（圖／天蔥國際）

位在台北信義區ATT 4 FUN的〈Mr. Onion〉，已重新定為〈Onion Lady〉，除導入全新菜單，店裝亦重新設計。（圖／天蔥國際）

一套有鴨肝、牛里肌、藜麥、蟹肉等食材共構的套餐，只要千元有找，且道道呈盤搶吸睛，完全針對時下打卡族「餵相機」而設計！這是股票上櫃的連鎖餐飲集團天蔥國際旗下餐飲品牌〈Mr. Onion〉全新推出的節慶套餐，顏質高、CP值更高，使得過去主攻排餐的〈Mr. Onion〉展現出「脫胎換骨」新氣象。

除了導入高顏質全新菜式，許多人不知道，〈Mr. Onion〉也已低調啟動品牌再造計畫，除將陸續進行門市改裝，並鎖定粉領消費族群推出〈Onion Lady〉新品牌，視商圈屬性在適合門市替換原有的〈Mr. Onion〉。首家新概念的〈Onion Lady〉並在台北市信義區ATT 4 Fun試營運，因店新、菜也菜，充滿「撩妹」氣質，所以吸引不少女性外食消費者捧場。

在台北天母忠誠路起家的〈Mr.Onion〉，全盛時有35家連鎖門市，但因市場競爭激烈，外食消費者選擇愈來愈多，加上〈Mr. Onion〉的商品與店裝多年未變，所以這一年多來營運遇到小亂流。為此，母集團天蔥國際啟動汰弱留強計畫，將業績表現差的門市收掉，並請到台籍資深法菜名廚Vicent任全濰擔任〈Mr. Onion〉的廚藝總監， 配合品牌再造計畫設計全新菜單。

Vincent任全濰是南台灣甚早出名的法菜大廚，他16歲入行，1990年他赴法國知名藍帶廚藝學院（ Le Cordon Bleu Culinary Arts Institute)學習法菜西餐，是巴黎藍帶廚藝學院第一位拿到第一名畢業的華人。在法國期間，任全濰並曾先後在法國米其林三星餐廳〈Georges Blanc〉與米其林一星〈Auberge la Feniere〉司職歷練。

任全濰曾並曾在高雄國賓飯店與墾丁凱撒飯店司廚，在高雄獨資經營〈La Masion梅笙〉法式小館，生意都很好。早年國內正統法菜餐廳不多，台籍法菜大廚更少，任全濰精準料理經典法菜的手藝得到了法菜老饕賞識，於是老人將他與〈法樂琪〉名廚Jimmy張振民並論，從此有了「北有Jimmy 張振民，南有Vicent任全濰」之說。

任全濰也曾在台北市市民大道、敦化北路主持過〈Le Cog公雞〉法菜餐廳，餐廳廚房內所有廚師廚助都出自他口中廚稱「狗蛋不如」（Le Cordon Bleu的諧音）的藍帶廚藝學院。後來，他也投資開過〈杜樂麗花園〉主攻馬卡龍與閃電泡芙等法式甜點。近年他則轉戰彼岸，在上海發展。

也就是看中任全濰作菜有滋有味兼有型有款，天蔥國際總經理齊國興力邀他擔任〈Mr. Onion〉的廚藝顧問，研發設計新菜式，藉此提升〈Mr. Onion〉的市場競爭力，更重要的任務是：讓新品牌〈Onion Lady〉的菜式能吸引粉領青睞，齊國興並要求「價錢能太貴」，希望能以「高品質+高顏質+高CP值」的3高訴求，讓客什感受到Mr. Onion的明顯改變。

趕在耶誕節前，任全濰為〈Mr. Onion〉與〈Onion Lady〉全新研發設計的菜式全部定案出爐，有前菜、湯、沙拉、主菜與甜點的每套餐，主菜食材用到了鴨肝、鴨胸、牛里肌與鮮和海鮮，且呈盤食尚繽紛，每套訂價999元，這套千有找的節慶套餐將從耶誕一直供應到2019年西洋情人節。

傳統，飯店餐廳遇特殊節慶而設計推出的菜單，都會以食材升級為由提高售價，並一律只供應套餐俾利廚房作業，天蔥此次逆向操作請來法菜名廚設計菜單並打出千元有找訴求以廣招徠，能否奏效？關鍵是餐廳廚藝團隊能否精準烹調料理任全濰設計的菜色，食饕或吃貨可以先去位在台北ATT 4 FUN的〈Onion Lady〉打打分數。

(工商 )