選舉旗幟回收製保環購物袋 義賣做公益

屏東市民代表李玉萍（右）及屏東縣議員當選人陳揚（右2）將選舉布條製做成500個購物袋義賣做公益，讓資源再利用。（潘建志攝）

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屏東市民代表李玉萍（右）及屏東縣議員當選人陳揚（左）將選舉布條製做成500個購物袋義賣做公益，讓資源再利用。（潘建志翻攝）

屏東縣議員當選人陳揚及屏東市民代表李玉萍，將選舉期間在市區內掛置的競選布條，發揮巧思資源再利用，製做500個環保購物袋並進行義賣，所得捐給屏東家扶中心，做環保同時做公益，受到民眾支持，馬上賣光光，共募到3000多元。

陳揚及李玉萍選舉時就採聯合競選策略，分進合擊，最後都順利當選。兩人選舉期間在市區掛置約200條小布條跟20條大布條，選後決定不浪費布條，回收後交給印刷公司剪裁成適合大小，重新車縫製作成500個環保購物袋。

23日在李玉萍服務處舉辦「1元義賣會」，1個環保袋只要1元，不少民眾從臉書知道消息，一大早就來排隊，500個袋子很快就被支持者搶購一空，所得3000多元全數捐給屏東家扶中心。目前還有些剩餘布條，未來會繼續製作環保袋來義賣。

陳揚說，這次選舉他和李玉萍就盡量少掛布條，避免浪費並製造垃圾，選後知道印刷公司有回收布條再利用的服務，決定回收製作環保購物袋。布條不是全部都能用，有些部分不適合裁切製作；印刷公司也相當佛心，1個袋子只收10元工本費。

拿到環保袋的民眾都很開心，1名粉絲表示，競選布條的布質十分耐用、耐磨，很適合來做環保購物袋，最重要的是，上面有偶像的圖案，既實用又有紀念性，也能環保做公益，一舉數得。

(中時 )

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