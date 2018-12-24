屏東市A-ONE鴛鴦火鍋吃到飽 味美料實在CP值高

屏東市A-ONE吃到飽鴛鴦火鍋店最近剛開幕，各種肉類、海鮮高檔食材，讓饕客們盡情享用。（潘建志攝）

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屏東市A-ONE吃到飽鴛鴦火鍋店最近剛開幕，各種肉類、海鮮高檔食材，讓饕客們盡情享用。（潘建志攝）
屏東市A-ONE吃到飽鴛鴦火鍋店最近剛開幕，各種肉類、海鮮高檔食材，讓饕客們盡情享用。（潘建志攝）
屏東市A-ONE吃到飽鴛鴦火鍋店最近剛開幕，各種高檔食材讓饕客們盡情享用，當日壽星贈送芭比肉盤一份。（潘建志翻攝）

屏東市A-ONE吃到飽鴛鴦火鍋店最近剛開幕，各種肉類、海鮮高檔食材，搭配7種口味湯頭，讓饕客們盡情享用，高CP值吸引許多顧客上門，門庭若市。店裡打造孩童遊戲空間，帶小朋友來用餐不用擔心無處「晾小孩」，是親子同享的好去處。

老闆娘陳靜瑤和先生從事餐飲業已10多年，之前曾開過吃到飽燒烤店，不過因燒烤煙太多，後來轉型開簡餐。因喜歡看到顧客吃飽飽的滿足感，最近決定再轉型為吃到飽火鍋店，不走低價競爭路線，稍微提高收費並使用高檔食材，希望讓顧客享用高品質火鍋。

店裡的海鮮和肉品都「呷免驚」，海鮮有蝦子、螃蟹、蛤蜊、章魚、鱸魚、小鮑魚等，肉品有雪花升、培根升、低脂升、板腱牛、雪花羊、梅花豬、培根豬、豬里肌、櫻桃鴨等，另外還有各式熱食、甜點、水果、飲料。

湯頭則分為豚骨、養生麻辣、酸白菜、泡菜、壽喜燒、番茄、牛奶7種，採鴛鴦鍋方式讓顧客享用雙重口味。陳靜瑤說，牛奶鍋以高品質鮮奶油製成，奶香味醇濃；麻辣鍋加入中藥，辣而不嗆；壽喜燒鍋鮮甜而不膩，都非常受到歡迎。

為了讓餐廳成為親子共享好去處，店裡也打造遊戲台及溜滑梯、彩球池等兒童遊戲空間，能安心帶小朋友來用餐。明年1月開始當月壽星打9折，當日壽星贈送芭比肉盤一份。

A-ONE鴛鴦火鍋吃到飽

地址：屏東縣屏東市華正路55號

電話：08-737-5068

營業時間：11時至15時，17時至23時

公休日：周二

價錢：大人平日午餐299元、平日晚餐及假日全天359元，90至120公分孩童150元，121至140公分孩童258元

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