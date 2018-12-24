就是不下台！謝長廷續開轟 綠媒老董：瘟神呀

2018年12月24日 08:32 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

人不要臉，天下無敵！就算前大阪辦事處處長蘇啓誠的遺孀出來說明蘇處長不是因假新聞而輕生，是上級的壓力，駐日代表謝長廷馬上跳出來說自己「鍥而不捨」追出假新聞散播者guruguru身分，以及那通求助電話是假的，目的是為蘇啟誠自我檢討報告的前提解套。謝長廷這麼努力為自己前途而努力，真是印證某綠媒老董吳子嘉所說，總統蔡英文好不容易把這個瘟神送到日本過退休生活，沒料到一個颱風居然打亂人生規劃，當然趕快推責任。瘟神到哪果然是瘟神。

今年9月4日燕子颱風襲日，大阪辦事處處長蘇啓誠疑似因為壓力輕生事件，蘇啟誠遺孀20日接受媒體獨家專訪指出，蘇的遺書只有家屬看過，其中並未提到假新聞造成之壓力。駐日代表謝長廷23日晚間在臉書發文，表示自己「鍥而不捨」追出假新聞散播者guruguru身分，以及那通求助電話是假的，目的是為蘇啟誠自我檢討報告的前提解套。

謝長廷23日晚間在臉書發文，首先道出最近媒體引用許多知情人士、關鍵人士、消息靈通人士、可靠人士的話，講了不少猜測，情節也許引人。但他質疑「知情人士」有多可靠？他希望社會大眾冷靜思考一下，就不會隨機起舞。更直言是他「我鍥而不捨追出假新聞率先散播者guruguru的身分，以及他打電話是假的，還有坐到泉佐野車站也是假的真相。」謝長廷說，這正是為蘇啟誠自我檢討報告的前提解套（例如他說沒有前往車站關心難辭其咎），還給他和許多被罵的同仁一個清白。

既然謝長廷認為很多事情的消息都沒有證實，那麼和他都同屬綠營的《美麗島電子報》董事長吳子嘉在電視上直接的批判，謝長廷也應該有義務出來澄清，免得讓人覺得他「柿子只會挑軟的吃」。

吳子嘉日前在政論節目《新聞龍捲風》上表示，蘇啟誠遺孀為什麼會選擇這時候出來，一個弱女子選在這時候對抗國家的機器，就是要捍衛他先生的尊嚴，蘇處長為什麼選擇輕生，他輕生不是為了假新聞，他是為了捍衛他個人尊嚴跟同仁而輕生，如果大家還讓這些官繼續騙下去的話，就對不起這些為國犧牲的官員。

吳子嘉更指出謝長廷去掰這麼多故事幹嘛？這就是謝長廷的毛病，碰到事情就是喜歡辯，從來嘴巴上面不服輸，但謝長廷就對外交領域不熟悉，難道外界真以為謝長廷真的做駐日代表，就是負責日本外交領域，就是他去跟日本首想安倍晉三溝通？想也知道不是呀！蔡英文一定有自己的管道，別忘了還有台灣日本關係協會會長邱義仁，另外還有特殊的秘密管道跟安倍晉三弟弟溝通，謝長廷是人頭，不要搞錯！

吳子嘉更說明為何蔡英文會選謝長廷做駐日代表？那是因為謝長廷是蔡英文眼中的瘟神！謝長廷是讓蔡英文頭痛的人物，他手下有兵馬，有派系，他當都還想做行政院長和立法院長，蔡英文當然要趕快把這尊瘟神請走，當蔡英文把謝長廷送到日本，她高興很久。而謝長廷也高興呀，因為謝長廷領高薪呀，薪水一毛錢也不用花，全部都是公款養他，每天遊山玩水，真是多麼快樂的退休生活。

但是沒想到日本卻接連出現颱風和地震，吳子嘉表示謝長廷捲入這個是非，但是謝長廷就是不肯認輸，他一定要爭個是非，要在口頭上占盡便宜，不肯罷休。

這也可以看出這位蔡英文口中的瘟神到現在還是在臉書一直猛發文，從一開始推卸說是大阪辦事處的錯，到現在居然成為要捍衛蘇處長的代言人，被人打臉後，又改口說沒有自己鍥而不捨找到答案，就無法為蘇處長解套，印證吳子嘉的那句真的是瘟神呀！

(中時電子報)