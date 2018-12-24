看緊權益照過來！ 國健保醫療新制明年1月上路

2018年12月24日 09:03 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

明年元旦起有多項新制上路，醫藥保健方面也有重大變革，包括國保費率、健保費、健保住院費的調整、全面開放使用C肝新藥等，另外，受矚目的亞洲第一部病人自主權利的專法也將於1月6日正式實施。為保障自我權利、看緊荷包，相關內容不可不知。

一、321萬人國民年金保險費率調漲：明年元旦起國保費率將從現行8.5%漲至9%，影響321萬人，每月自付保費增加28至55元。

二、329萬人健保費將調整：108年元旦起，基本工資將從2萬2000元調整至2萬3100元，因此將連動修正投保金額分級表，共329萬人受影響。

以月薪介於2萬2801至2萬3100元、月投保金額2萬4000元者，投保金額將調整為2萬3100元，預估12萬人保費將可少繳13元；目前投保金額2萬2000元、2萬2800元者，投保金額也將調整為2萬3100元，312萬人每月保費將增加4元至15元。

村里鄰長投保薪資將從3萬6300元增至3萬8200元，約有5萬人每月健保費將增加26元；自行執業且未雇用有酬人員幫同工作者的專門職業及技術人員，投保下限將從2萬7600元增至2萬8800元，5000人保費月增57元。

三、住院自行負擔費用調高1000元：明年元旦起，單次住院自行負擔最高金額將從現行新台幣3萬8000元調整到3萬9000元，全年住院最高金額將從6萬4000元調至6萬5000元。

四、健保全面給付C肝治療藥物：健保署將C型肝炎新藥每個療程從現行新台幣25萬元議價至20萬元以下，108年元旦起，病人確診C肝就可接受治療，治療經費增加至65億元。預計未來7年內，每年將有4萬人受惠，可望在2025年以前消滅C肝。

五、病人自主權益法上路：明年1月6日將實施病人自主權利法，這是亞洲第一部病人自主權利的專法。根據病主法，民眾可透過「預立醫療照護諮商」（ACP）事先立下書面的「預立醫療決定」（AD），為日後意外或重病狀況選擇接受或拒絕維生治療、人工營養及流體餵養或其他醫療照顧及臨終相關意願決定。

適用病主法的5種臨床條件，包括末期病人、處於不可逆轉的昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智等4類病患，另外就是其他經公告令病人痛苦難以忍受或當時醫療水準無法治癒的疾病。

六、醬油正名：為了避免不肖業者以低價醬油偽裝成高價醬油，混淆民眾，衛福部食藥署公告明年元旦起製造的醬油，醬油產品將依製程標示「釀造」、「速成」、「水解」或「混合」醬油。

其中，只有天然麴菌釀造的醬油，才能標示為「釀造醬油」，另規範釀造醬油的總氮量須達每100毫升0.8公克以上，黑豆醬油總氮量每100毫升須達0.5公克以上，且果糖酸含量不得超過0.1%，以防攙水謀利。

「水解」醬油指的是以酸或酵素水解含植物性蛋白質原料，未經發酵製成的；若以水解醬油再經發酵及熟成所製成的則是「速成」醬油，而2種以上醬油製成的則屬於「混合（調合）」醬油。

七、染髮劑標示：食藥署耗時2年召開專家會議，修訂「化粧品含有醫療或毒劇藥品基準中染髮劑成分」及「染髮劑之標籤、仿單或包裝應加刊使用注意事項」。

在染髮劑成分方面將新增33種可用於染髮劑的成分，並且針對染髮劑的標籤、注意事項進行微調，包括新增「染髮劑可能引起過敏反應」、「染髮一星期前後不得進行燙髮」，並且加強呼籲「腎臟疾患或血液疾病患者」避免使用，元旦實施。

(中時電子報)