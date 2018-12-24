不爽等！川普任代理防長要馬提斯元旦走人

2018年12月24日 08:49 中時電子報 楊幼蘭

美國代理防長夏納翰

在長期理念不合下，美國總統川普堅持從敘利亞全面撤軍，終於成為促使美國防長馬提斯（James Mattis）突然宣佈辭職的最後一根稻草。

原本他表示，辭職預定明年2月28日生效，但據路透，CNN與《商業內幕》（Business Insider）網23日報導，川普宣佈，將提前撤換防長，1月1日就改由現年56歲的副部長夏納翰（Patrick Shanahan）代理。

消息人士透露，為了避免馬提斯與川普間的緊張白熱化，屆時不會有大型的公開告別儀式。

現年68歲的馬提斯在辭職信中說，他會留任兩個月，是為了要順利轉移職務。而官員透露，川普之所以會要他提前走人，是因為不滿他在辭呈中指責外交政策。

馬提斯

川普不顧高層幕僚和美軍將領勸告，堅持削減美國在敘利亞和阿富汗的軍力，而備受共和黨內與國際盟友批評。

馬提斯在致川普的公開辭職信中，直言兩人歧見日增，並暗批川普不珍惜與美國關係最密切的盟邦，而這些國家在敘利亞及阿富汗戰爭中，都與美國並肩作戰。他說，川普該找個看法比較一致的國防部長。

而川普隨即發出推文，表明對馬提斯的不滿，提起馬提斯2013年在擔任美軍中央司令部司令時，被前總統歐巴馬「革職，名譽掃地」，是他給了對方第2次機會。白宮高層官員說，由於馬提斯的辭職信引發外界關注，令川普惱怒，這名官員透露：「他只希望能更快順利交接，覺得再拖兩個月不好。」

川普周日推文盛讚曾在越南服役的夏納翰，「派崔克在擔任副防長，還有先前在波音時，都有很大的成就，他會有很棒的表現！」

夏納翰在2017年獲任副防長前，曾擔任波音主管數十年。這位華盛頓州人由於擅長解決問題，在波音有「萬事解先生」的綽號。

(中時電子報)