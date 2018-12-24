只想黃袍加身？他轟國民黨：老掉牙的太陽變不出新把戲　

前總統馬英九。（杜宜諳攝）

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中時電子報
/整理報導

2020國民黨究竟由誰出馬？前總統馬英九動作多還出書，前立法院長王金平、國民黨主席吳敦義都展開了感恩傾聽之旅，新北市長朱立倫選後也立刻下鄉。然而，看在前國民黨立委孫大千眼裡卻是老掉牙的太陽變不出新把戲，如果「當老將都變不出新把戲」的時候，國民黨為什麼不能夠大公無私，為國舉才呢？

孫大千於臉書發文表示，為什麼國民黨的總統候選人就一定要從那幾位「老掉牙的太陽」當中，挑一位來參選呢？難道，這20年來國民黨就沒有其他的人材可以讓人民來選擇了嗎？是誰規定，一定要有顯赫的從政資歷，才有資格參選總統呢？

他更指出，國民黨內有意參選的諸位太陽們，除了全台走透透、出書爆料明志、成立競選辦公室、等待人民的聲音、以及坐等黃袍加身之外，為什麼就沒有一個人，能夠勇敢的提出台灣人民當前最在意的問題，以及解決的方案呢？

孫大千認為，國民黨內現有的幾位「老天王」和「舊太陽」們始終不願意改變和轉型，還要喊著過時的口號，和擺弄著老派的身段，那麼，為什麼國民黨不能夠本著「天下為公」的胸懷，向外去尋找更多適合領導台灣的總統人選呢？台灣人民根本不在意國民黨能不能拿回政權，但是，他們強烈的期待能夠過更好的生活。2020年任何一個政黨都可以輸，可是台灣不能夠再輸了！

(中時電子報)

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