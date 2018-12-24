小英至今「有感」政策？網：這件事印象深刻

2018年12月24日 09:16 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

隨著2016年5月第三次政黨輪替，2018年邁入尾聲，兩年半來蔡英文政府努力「改革」台灣，要讓人民有感。網友在批踢踢論壇發文表示，蔡政府兩年多來有甚麼政策是讓大家覺得好的？該網友列舉了小英8大政績，並詢問廣大網友意見。

網友jeffson231 (jf)在批踢踢論壇發文表示，蔡英文上任兩年半來，有甚麼政策是讓人民感覺是好的？有甚麼好的改革？該網友並列舉多項政績。如下：

一、酬庸、搞對立。二、經濟蕭條、菜價崩盤。三、讀稿總統、國際拒馬展。 四、510女神(前北農總經理吳音寧)。五、錢沾計畫(8千億前瞻)。六、815(2017年8月)大停電。七、拆核四燃料棒(2018年7月)。八、風力發電(四年風電計畫)。

其他網友也紛紛提供意見，「吃法國菜，坐雲豹甲車」、「東廠」、「斷交」、「砍七天假」、「酬庸的很多、把錢發出去超多」、「第一任可以把台灣自宮的總統」。

但也有網友幫小英緩頰，「民生經濟跟馬時代差不多，房價有穩住，算是優點」、「迴廊談話」、「蔡運氣好遇到美國要修理老共，gdp大增人民卻無感」、「政治化太多～導致大家根本不知道有什麼是沒泛政治化的」。

(中時電子報)