林佳龍《成為光》！下一步：沒有停下的理由

2018年12月24日 09:21 中時 盧金足

台中市長林佳龍今天最後一天任期，在臉書PO文心情告白的影片主題《成為光》，以他這四年走遍台中市各地，與民眾互動的影片，自述「我們沒有停下的理由，永遠相信希望、相信光明、相信台中！」（翻攝臉書）

台中市長林佳龍以「這一刻，我們成為光。」向台中市民表達四年們期的心聲。（翻攝臉書）

台中市長林佳龍說，「我們沒有停下的理由，永遠相信希望、相信光明、相信台中」，送給台中市民」。（翻攝臉書）

台中市長林佳龍與團隊拍畢業照，勉勵「角色替換不改初衷，以大家為榮！」（盧金足攝）

台中市長林佳龍24日在擔任這屆台中市長的最後一天，早上八時多在臉書PO文一段心情告白的影片主題《成為光》，以他這四年走遍台中市各地，與民眾互動的影片，自述「我們沒有停下的理由，永遠相信希望、相信光明、相信台中！」大家關切「自由球員」林佳龍下一步？目前他將會在台中市設立辦公室與基金會，即使外地工作高鐵天天來回也很方便，「與市民在一起」，未來有可種可能性。

林佳龍這支感性的影片表示，「今天，就是我擔任這屆台中市長的最後一天， 經歷十年努力，有幸在四年前獲得台中市民的付託，開啟一趟新的旅程，我們走在光裡，也引著光，照進台中的每個角落」。

「當山線不再遙遠邊緣，當海線不再停滯不前，當屯區充滿生機朝氣，當舊城重拾昔日光榮；當山海屯城，不再隔閡，攜手前進」，林佳龍四年任期倒數計時，他之前曾感慨，可能把四年工作的當八年拚， 工作太拚做好了，提早下課，網友紛留言「期待東您東山再起」、「好好休息沈澱一下再出發」，也有網友喊出「後會有期！」

林佳龍在這支影片中，以其四年走遍台中的山海屯區的腳步，有各項建設成果，他以「當我們一起，為家的美好，感到驕傲。我們沒有停下的理由，永遠相信希望、相信光明、相信台中」，送給台中市民。

他最後以「這一刻，我們成為光。」向台中市民珍重再見，也留下無限埋筆，地球上，光永遠存在，林佳龍在卸下市長職務後，迄未對說明動向，林佳龍團隊內部也有不同看法，針對外界建言，如民進黨主席之爭，林佳龍已表態力推卓榮泰參選，他下一步到邁向何處？

林佳龍內部基於各種考量，支持者有的認為，如有機會應勇於承擔接下閣揆，甚或總統府秘書長等職，站上舞台才能燈光，才會繼續被看見，但團隊成員有人以民進黨敗選仍在谷底，也可能造成政治能量的折損，因此，是否沈潛磨劍四年再起？或接下黨政職位？各種研議討論都是林佳龍可能的選項之一。

「要讓市民朋友找得到我！」為與台中市民繼續有連繫平台，林佳龍卸任後，將會設立辦「林佳龍台中市辦公室」，也會設立與「基金會」，繼續關心公共事務，他說，4年來完成了階段性任務，回想這4年同甘共苦、認真做事的人生美好時刻，很令人懷念。

林佳龍與龍團隊首長的合約將「到期」，自己與團隊將成為「自由球員」，他確信台中市將成為台灣的中都，在世界上占有一席之地，至於他未來動向？將沉潛思考，調整步伐後再決定未來的路。

(中時 )