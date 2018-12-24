NBA》林書豪關鍵4罰建功 老鷹克活塞奪3連勝

2018年12月24日 09:23 中時電子報 黃邱倫

老鷹今日前往底特律踢館，華裔球星林書豪的手感雖然不是很理想，但他在最後21秒的關鍵時刻4罰俱中建功，幫助球隊98比95力克活塞，本季首次奪得3連勝。

老鷹打完前三節取得13分領先優勢，主場球隊在第四節展開反撲，雷吉傑克生兩罰得手，追成91比92，險些就能演出逆轉秀，此時林書豪挺身而出，抓下防守籃板後對方犯規，最後21秒他穩穩的罰進兩球，老鷹94比91領先，緊接著又在最後12.5秒又站上罰球線罰進兩分，帶領球隊最終以3分之差險勝。

老鷹本季幾乎沒有希望闖進季後賽，但上周先後擊敗巫師與尼克，尤其是與尼克之戰上半場就丟掉69分，但最後逆襲成功，該役林書豪表現頗佳。

此役，林書豪僅上場17分02秒，而且7投只中2，但教頭皮爾斯沒有像以往在第四節把他冷藏在板凳席上，而是在關鍵時刻讓他掌控比賽節奏，林書豪也發揮應有功效，4罰建功，全場10分、3籃板、4助攻。

老飛人卡特貢獻18分、7籃板，艾力克斯連15分、17籃板、3阻攻，貝茲摩13分、4籃板、3阻攻，菜鳥崔楊12分、7籃板、6助攻，但也發生6失誤。

近況欠佳的活塞，苦吞2連敗之後，勝率也跌破五成，德拉蒙13分、15籃板、5阻攻，葛瑞芬15分、7籃板，雷吉傑克生16分、5助攻。

(中時電子報)