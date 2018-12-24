青花菜配它吃 預防動脈硬化最強！

2018年12月24日 09:39 中時電子報 陳煌祥

花椰菜是十字花科蔬菜之王，營養價值近年來更是受到各界矚目，無論是清炒、水煮、火鍋都相當適宜，日本管理營養士指出，青花菜中的「蘿蔔硫素」具有強力的預防動脈硬化效果，再搭配白蘿蔔與正確的料理方式，能夠成為強力的抗動脈硬化菜色。

根據《早安健康》報導，日本心臟血管研究所表示，想要預防心腦血管疾病，控制膽固醇及預防動脈硬化相當關鍵，日本東京女子醫科大學心臟血管外科醫師新浪博士表示，青花菜中的「蘿蔔硫素（Sulforaphane）」能防止壞膽固醇在體內累積，具備強力的預防動脈硬化效果。英國一項研究也指出，青花菜含有的營養素可以降低人體壞膽固醇約6％。

而「蘿蔔硫素」需透過白蘿蔔中含的「黑芥子酶（Myrosinase）」來活化。 日本管理營養士渥美真由美更建議，將青花菜搭上白蘿蔔泥一起吃，白蘿蔔中含有的健康成分「異硫氰酸酯」能幫助去除活性氧、抑制血管發炎，因此有助抑制動脈硬化，將蘿蔔磨成泥食用則是吃進最多的異硫氰酸酯的料理法。

材料 ：青花菜1顆。蘿蔔泥3大茶匙。柚子醋（和風醬）2大茶匙。

做法 ：青花菜切成小株，裝入耐熱容器中並蓋上保鮮膜，用微波爐600w火力微波1分30秒。取出後加入白蘿蔔泥以及柚子醋就完成了。

(中時電子報)