考量民生狀況 交通部承諾客運春節前凍漲

交通部代理部長王國材今表示，客運業者承諾在春節前會先凍漲。（報系資料照）

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因油價、人事等成本上漲，多家客運業者將在明年調整票價，統聯漲幅約5到20元、噶瑪蘭客運調漲2到6元、首都客運調漲3到4元等，公路總局指出，業者希望調整價格係因10月油價飆漲所致，對此交通部代理部長王國材今（24）日指出，目前公總已與業者達成共識，業者也承諾在春節前會先凍漲。

多家客運業者因考量到成本上漲，紛紛在官網上貼出票價調整的公告，王國材證實，業者的確有醞釀要漲價，但考量到民生狀況，目前業者已同意在春節前先凍漲，後續可能會陸續減少優惠、調整票價等，王國材說，即使業者調整票價，都仍是在核定運價範圍內。

統聯客運業務協理許凱翔昨表示，因為油價、人事成本、租金上漲等原因，統聯將於明年1月5日起縮減優惠、調整部分國道路線票價，各路線票價調幅約20到40元，10月左右已報請主管機關同意。不過考量到近期油價回跌，統聯將針對調漲金額超過20元的路線，在明年2月26日前推出限期回饋優惠，限期回饋期間各路線調幅約是5到20元。

另外，國光客運也公告自明年1月3日起調整中長程路線優惠時段與票價，優惠時段僅保留每周一中午12點半至周五中午12點29分。公路總局運輸組長劉育麟表示，客運業者係因10月份時油價飆升，才會提出調整票價的要求。

劉育麟說，除統聯與國光外，還有噶瑪蘭客運也要求調漲2到6元、首都客運調漲3到4元等，多是在10到11月份時提出，但因最近油價有回跌，業者會視狀況決定是否實施，或可能減少漲幅，公總也會持續與業者協調。

(中時 )

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