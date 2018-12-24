國一少女發現媽媽疑出軌 羞問網友怎麼辦

2018年12月24日 09:24 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

這該怎麼辦？一名國一少女在媽媽手機發現她與男同事的曖昧對話，2人疑似有婚外情，讓少女不知所措，不敢告訴爸爸，和媽媽溝通也沒有結論，焦急地問網友「請問各位，未成年可以告人嗎？」

一名國一生少女在臉書社團《爆怨公社》po文抱怨媽媽，表示幾個月前發現媽媽和她的男同事頻頻打電話，之後少女拿起媽媽手機察看，發現她和男同事LINE對話會互傳愛心符號，起先少女告訴自己不要妄自揣測，過一陣子少女再度解鎖媽媽手機，看到的對話簡直讓人傻眼。

從少女翻拍媽媽手機畫面可見，男同事傳訊給少女媽媽「我請整天好了，我們泡溫泉」、「我想去上班前看看妳」，媽媽回「我跟女兒說臨時被叫加班」，之後少女質問媽媽，媽媽還傳訊給男同事抱怨「X，她回來一直質問我」，2人對話更是互相問候「愛你」，看似關係相當親暱。

「沒想到這麼荒謬的事情會發生在我身上！」，少女說，媽媽和男同事聊天紀錄親密到讓人大受打擊，她表示，爸爸不知道這件事，也沒打算告訴爸爸，擔心事件一曝光「就沒有家了」。而少女要媽媽刪掉男同事聯絡方式，但媽媽不予理會。

少女指出，自從發現媽媽疑似有外遇跡象後，便常常在她面前嫌棄爸爸，最近和男同事還來越常出去，少女真的想不到辦法解決家庭紛爭，所以PO上網尋求協助「未成年可以告人嗎？」也隔空怒嗆媽媽男同事「你應該清楚知道你自己在做什麼事，別再這樣了」

網友紛紛留言安慰「為了你爸好 別再讓他傻傻戴綠帽那麼久 說出來吧…」、「還好小孩子大了，會分辨是非了」、「就面對現實吧讓大人(爸爸)去處理」、「可以帶媽媽去找些政府單位免費的婚姻資詢聊聊，前提是媽媽願意去」。

(中時電子報)