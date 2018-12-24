全球首例！貓熊裝「牙套」！「團團」不怕痛熊讚

2018年12月24日 09:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣貓熊保育更進一步！這次是「團團」又創紀錄了！12月9日，保育員在幫大貓熊「團團」實施例行動物訓練課程時，發現他的左上犬齒斷裂流血。動物園隨即聯繫醫療團隊為「團團」進行緊急的牙齒檢查及處理。檢查發現，「團團」的左上犬齒牙冠發生斷裂，牙髓腔曝露，當下先進行局部的根管治療及補牙，同時為他打模型製作齒模，預備訂製鈦金屬材質的專屬牙套。23日上午醫療團隊再次合作，順利為「團團」裝上牙套，這不僅是全球大貓熊裝牙套的首例，更為野生動物醫療專業發展，創建重要的里程碑。

12月9日，保育員發現「團團」的左上犬齒斷裂流血。（台北市立動物園提供）

保育員發現「團團」左上犬齒斷裂後，隨即聯繫本園獸醫師及「野生動物健康照護與醫療小組」，經醫療團隊判斷，「團團」左上犬齒牙髓腔已露出，有感染之風險，必須在牙髓組織受損前保護並活化神經。為了讓「團團」可以保全牙齒、維持進食竹桿破竹功能，並避免該犬齒再次斷裂，因此12日先進行活髓治療，將局部發炎感染之牙髓組織移除，並裝填三氧礦化聚合物(MTA)保護並活化神經。當天並製作齒模，運用鈦金屬材質製作牙套。23日醫療團隊再度合作，為「團團」裝上鈦金屬牙套。

23日上午醫療團隊再次合作，順利為「團團」裝上牙套。（台北市立動物園提供）

大貓熊的主食除了竹葉外，質地堅硬的竹桿在胃腸道菌相維持及營養上也扮演了重要的角色。他們進食時，主要就是使用犬齒咬裂竹桿；考量大貓熊的特殊食性，常常需要咬硬度極高的食物以及強大的咬合力，醫療團隊必須選擇最適合之材質以維持犬齒之功能。

台北市立動物園聯繫醫療顧問團隊，共同為「團團」進行緊急的牙齒檢查及處理。（台北市立動物園提供）

因此「團團」的牙套特別選用「鈦金屬」材質，由於鈦有生物相容性這項特性，無毒及不被身體排斥且有耐高溫、耐低溫、高硬度、抗強酸鹼等特性，因此在醫學上有廣泛應用，目前也堪稱最厲害的牙套材質。但是因為牙套的顏色為金屬色，因此「團團」擁有「鈦」閃亮的「銀牙齒」了。

「團團」的牙套特別選用「鈦金屬」材質。（台北市立動物園提供）

牙齒是動物每天吃東西最重要的工具，當牙齒發生問題，常常造成動物無法進食而導致生命終結的狀況。這次為「團團」牙齒活髓治療及裝設牙套，不僅是大貓熊裝置牙套的首例，更透過各界合作，為野生動物的牙齒醫療及護理開啟了重要的一課。。

(中時電子報)