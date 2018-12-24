未婚生子、海外生子 勞保局：5年內可申請生育補貼

2018年12月24日 09:41 工商 邱琮皓

勞動部勞保局提醒，生育給付是提供女性被保險人的生育補貼，如果未婚生子，被保險人還是可以請領勞保生育給付，而且在2012年勞保條例修正後，只要在2010年12月21日之後分娩的女性被保險人，在分娩後的5年內都還來得及提出申請。

勞保局熱門問答中，舉例某食品加工公司在大陸有設廠，其中一位派到大陸的未婚員工，在2015年1月、上海醫院產下一名女嬰，由於未婚、在海外分娩遲未提出申請勞保生育給付。

勞保局指出，生育給付是提供女性被保險人的生育補貼，所以就算是未婚生子，被保險人還是可以請領勞保生育給付。只要提供嬰兒出生證明書正本（已辦理出生登記者免附）即可提出申請。

勞保局進一步指出，依2012年12月21日修正施行之勞保條例規定，領取生育給付的請求權，自保險事故發生日起，因5年間不行使而消滅。因此，只要在2010年12月21日之後分娩的女性被保險人，在分娩後的5年內都還來得及提出申請。案例中的勞工在2015年1月生產，還在5年請求時效內，因此還來得及提出生育給付的申請。

至於員工的配偶生產，員工能否請領勞保生育給付？勞保局指出，全民健保開辦後，所有產檢及生產的醫療費用都由健保支付，所以在1995年3月1日健保開辦後，勞保便取消分娩費給付。也就是說，若是女性被保險人生產僅可請領1個月生育補助費，若是男性被保險人的配偶生產，因為分娩費已取消，也就無法領到任何生育給付。

但配合政府鼓勵生育政策，2014年5月30日修正施行勞工保險條例第32條，勞保生育給付由1個月提高為2個月，雙生以上按比例增給；也就是如果雙生子女，勞保生育給付可領4個月。

(工商 )