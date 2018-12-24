九合一慘敗滿月 他用一字總結民進黨現況

2018年12月24日 09:44 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

九合一選舉，民進黨兵敗如山倒，黨內也掀起檢討聲浪。然而，民進黨主席參選人游盈隆稍早貼文指出，選後黨內要角喊出「大破大立」的主張，但一個月過去了，蔡政府卻無任何作為，還偶見荒腔走板的人事安排與政策規劃，憲政亂象也不時浮現檯面，只有一個「亂」字可形容。

九合一選舉民進黨慘敗，總統蔡英文辭去民進黨主席一職，行政院長賴清德日前舉行「說明選後檢討結果」記者會也重申，「時間一到，我會堅定離開」，負起政治責任，不讓檢討淪為空言，不過在此之前，仍會率內閣團隊全力以赴。

游盈隆在臉書發文指出，敗選後第一時間的內閣總辭，本是民主國家天經地義的事，但2018完全執政的民進黨慘敗，卻遲遲不見內閣總辭，不但讓競爭對手訕笑、嘲諷，也讓傳統支持者臉上無光、心在滴血。「最高領導人猶豫不決、瞻前顧後、畏首畏尾的決策風格再一次展現在世人眼前，令人不勝唏噓」。

游認為，面對一場空前選舉挫敗，主政者需要痛定思痛，虛心誠懇的自我反省檢討，迅速明快的決定，去回應民意的期待，才是正辦。

「內閣總辭會痛苦，但新內閣是希望」。他說只要揚棄2016重返執政前後狂妄無知的組閣心態，拒絕小圈圈用人的思維模式，回歸責任政黨政治的原理，用人唯才，推出第一流的內閣閣員陣容，並充分授權，放手讓新閣揆和閣員去做，何愁民心喚不回？何愁聲望喚不回？何愁2020總統及立委大選再度一敗塗地？

(中時電子報)