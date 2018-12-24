MLB》不能接受！大聯盟球員薪資竟倒退

前國民外野手哈波正在尋求4億美元肥約。（美聯社資料照）

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中時電子報

大聯盟球員的平均薪資今年「凍漲」了。知名經紀人波拉斯(Scott Boras)的擔憂果然成真，隨著球團愈來愈小氣，球員工會統計2018年是過去半世紀以來第4度薪資負成長，減少了1436美元(約台幣4.4萬元)。

根據《美聯社》報導，今球員平均年收依然高達409萬美元，少掉的1500美元只是零頭而已。但這是在沒有罷工與虧損的情況下發生的，事實上聯盟整體的營收連兩年創新高，球團老闆口袋滿滿，球員卻沒有分享到成功的果實。

職棒沒有薪資上限，球團老闆紛紛退避到豪華稅門檻之後，彷彿都繳不起那點錢。今年只有紅襪繳了1200萬美元，國民240萬美元。自豪華稅制度創立以來，15年累計3.41億美元豪華稅的洋基，今年首次1塊錢都不必出，票房強強滾的西岸豪門道奇也躲得乾淨。

美媒《CBS Sports》認為球迷不會同情那些腰纏萬貫的球員，問題在於大部分球員都拿不到平均薪資，而且不分給球員，難道全讓老闆和股東賺走嗎？波拉斯更是不只一次痛批球團缺乏進取心。

反映在自由市場上，就是連兩年的寒冬。球團不肯砸錢搶人，最好的救援投手金柏若(Craig Kimbrel)被迫連續降價兩次。馬恰多(Manny Machado)與哈波(Bryce Harper)不幸撞在這個時候，他們的史上最肥約成為未知數。

(中時電子報)

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